Vecinos rechazan que se edifique en el parque del Agra y se manifestarán el jueves

Los vecinos del Agra do Orzán mantienen su rechazo a la previsión de edificar en el parque previsto junto al Observatorio. Manifestarán su discrepancia este jueves ante el Ayuntamiento, antes del pleno municipal en el que se someterá a aprobación inicial la propuesta del Gobierno local, que reduce la construcción con respecto al diseño del Ejecutivo anterior. En la comisión informativa previa a la sesión plenaria, ayer, solo el PSOE votó a favor. Los demás grupos se abstuvieron.

"No queremos que se edifique nada. Y aún así, no quedaría un parque muy grande; sería una cosa mínima, pero la única sin edificar en el barrio", defiende la presidenta de la Asociación Veciñal Agra do Orzán, María Gutiérrez. "Aunque no se construya nada, la superficie del parque sería una quinta parte del parque de Vioño. Y somos uno de los barrios con mayor densidad de población del mundo y sin ninguna zona verde. No nos parece tanto pedir", reclama la representante de la entidad que convoca la protesta.

La asociación, que ya había rechazado la propuesta del Gobierno local de Marea Atlántica, ve insuficiente la rebaja de la superficie edificable que propone el PSOE. "Son 57 metros cuadrados más de zona verde", comenta Gutiérrez con risa irónica.

La presidenta sostiene que el Gobierno local debe mostrar "voluntad de no edificar" y considerar el parque "prioritario", al margen del coste de las indemnizaciones. "La anterior Corporación nos dijo que las indemnizaciones supondrían unos 7 millones de euros y esta, que unos 15. Pero teniendo en cuenta los problemas del barrio y viendo los gastos en otras cosas... Esto debería ser prioritario", sostiene la representante. Critica, además, que el Ejecutivo municipal no haya cumplido su promesa de trasladarles por escrito la nueva propuesta, como se había comprometido en una reunión mantenida en las últimas semanas, asegura.

La concentración convocada por la asociación vecinal se celebrará el jueves a las 9.15 horas, bajo la consigna O barrio da Agra do Orzán precisa un parque, non máis vivendas. Tres cuartos de hora después, comenzará el pleno en que el Gobierno local planteará a los grupos su propuesta, para la que no tiene garantizada la aprobación. La oposición se abstuvo y el partido del Ejecutivo local fue el único en votar a favor ayer, en la comisión informativa, órgano cuyas votaciones no son vinculantes de cara al pleno. Con frecuencia, los grupos se abstienen en las comisiones para evitar adelantar el sentido de su voto.

Marea Atlántica apuntó, a consultas de este diario, que se había abstenido a la espera de estudiar mejor la documentación. Señaló que la propuesta de los socialistas sigue la línea de la que habían diseñado ellos, en aspectos como proteger el paso histórico, y defiende que su objetivo es "no caer en grandes expropiaciones y evitar que se convierta en un Ofimático". Celebra, además, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se haya avenido a negociar, después de los intentos frustrados del Gobierno de Marea por reunirse para debatir el posible traslado del observatorio.

El PP considera que "la modificación no recoge todas las peticiones vecinales". Recuerda que la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal del plan para el parque "se debe a la ejecución de una sentencia judicial de obligado cumplimiento" y que ahora se reduce en un 15% la zona para el parque y las plazas públicas de aparcamiento, en un 75%, "en una zona donde ya es complicado aparcar".

Ciudadanos ve la propuesta "aceptable teniendo en cuenta la complejidad del expediente y el tiempo que los vecinos llevan esperando alguna noticia de este tipo". Ve "una buena noticia" el aumento de zona verde. El BNG estudia la propuesta.