Redada en Monelos | "Todos esperamos que la operación erradique el trapicheo, pero no es fácil" señalan los vecinos

El presidente de la asociación de vecinos O Castrillón -Urbanización Soto IAR, Ramiro Otero, señala que en la zona "todos esperamos" que la redada antidroga de esta mañana en un bloque de edificios de Monelos "tenga como resultado final lo que todos esperamos: la erradicación de la venta de droga", que era "una preocupación para el conjunto de los vecinos". "Lo hemos denunciado no en una ni dos ocasiones, sino varias veces", añade.



En el bloque situado entre la iglesia de Oza y las calles Camino de la Iglesia y Vicente Aleixandre se vendían estupefacientes, explica Otero, desde hacía unos "seis o siete años", y era el principal punto de tráfico de la zona, pues aunque en algunos otros lugares del barrio "puede haber algún trapicheo", ocurre "con menos fuerza". Además, está cerca el instituto de Monelos y el parque de Oza, donde "aparecían jeringuillas". Otero señala que su asociación estaba en "colaboración continua" con la Policía Nacional, a la que agradece su disposición con respecto a las denuncias vecinales.

FOTO: Casteleiro / RollerAgencia

Los vecinos del bloque y de las calles aledañas estaban menos dispuestos a hablar esta mañana. En el portal que da a la calle Camino de la Iglesia, donde la policía intervino en uno de los pisos, una de las vecinas se quejaba de que los agentes hubiesen destrozado la puerta de acceso al edificio. "No dijeron que la fuesen a pagar", señalaba, pero añadía, como varios vecinos que se encontraban en la calle o se asomaron a las ventanas, que no sabía nada de trapicheos. Otra de las vecinas afirmaba que en ese piso no se vendía droga, y que no había "ni ruido, ni golpes, ni nada", aunque señalaba que la familia que vivía en el piso intervenido procedía de la parte alta del bloque, que da a la calle Vicente Aleixandre, y donde también entró la policía. Los vecinos de esa parte del bloque no querían hablar esta mañana ni permitían que se sacasen fotos, si bien uno gritaba que habían detenido a familiares suyos.