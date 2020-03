La Asociación de Agrela celebra el efecto que tendrá Breogan Park sobre el polígono

El proyecto Breogan Park, que renovará el antiguo Dolce Vita, cerrado desde 2014, generará "empleo estable" para más de mil personas y ofrecerá múltiples servicios como nuevos aparcamiento, restaurantes, gimnasio y tiendas, informa la Asociación de Empresarios de Agrela. La entidad señala que es la mayor parcela sin actividad del polígono de Agrela, con más de 170.000 metros cuadrados de edificación obsoleta, por lo que cren que será "el gran proyecto de regeneración urbana que necesitaba el Parque Empresarial". El colectivo de empresarios insiste en que "no tiene nada que ver con un centro comercial" pues sus tiendas "por formato" no encajan en el centro de la ciudad ni en los centros comerciales, por lo que "no competirán con el comercio de barrio".