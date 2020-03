La falta de apoyos impide al Gobierno local aprobar el plan del parque del Agra

El pleno de la Corporación municipal ha tumbado esta mañana la reordenación del parque del Agra según la propuesta diseñada por el Gobierno local, que reduce la edificabilidad en el ámbito y que rechazan los vecinos, quienes demandan desde hace décadas que toda la zona sea verde. Marea y el BNG votaron en contra del cambio, Cs lo apoyó y el PP se abstuvo. Al no alcanzar la mayoría absoluta de la Corporación, el plan, apoyado únicamente por el PSOE, no ha salido adelante.

Marea Atlántica, que en su mandato inició el cambio urbanístico y cuyos votos eran hoy decisivos para la aprobación de la modificación urbanística, votó en contra del cambio alegando que el Ejecutivo socialista no "buscó el equilibrio" entre las reclamaciones vecinales y la sentencia judicial que obligaba a cambiar el planeamiento, aunque la propuesta presentada por el PSOE mantiene sustancialmente el proyecto inicial formulado por el Ejecutivo de Marea e incluso elimina uno de los edificios proyectados.

La falta de apoyo de Marea supone el primer revés a la armonía con el Gobierno socialista tras el pacto para el mandato. El edil de Urbanismo, Juan Diaz Villoslada, reprochó al concejal de Marea Xiao Varela que la postura de su grupo deje de nuevo "estancado" el desarrollo del parque del Agra. "Con demagogia no se construye ciudad. No son fiables ni para ustedes mismos", dijo Villoslada. Varela advirtió al PSOE que no gobierna en mayoría y criticó que en el proceso del cambio en el Agra no "diera respuesta a las demandas de los vecinos".

El BNG recordó que con el cambio propuesto por el PSOE no se cumplirían los objetivos de desarrollo sostenible de la OMS y defendió que la mejor medida para desarrollar el ámbito sería la compra de la edificabilidad a la que tienen derecho los propietarios de suelo en el parque del Agra. Ciudadanos apoyó a los vecinos en sus peticiones pero consideró aceptable la iniciativa que el PSOE llevaba al pleno. El PP, que se abstuvo, puso en duda aspectos técnicos de la modificación urbanística propuesta.

Vecinos del Agra do Orzán protestaron esta mañana contra la propuesta del Gobierno local con pancartas y consignas que corearon a las puertas del Ayuntamiento ante la celebración del pleno. También hubo protestas de vecinos de San Vicente de Elviña, que piden su desafección del parque ofimático, y de la comunidad escolar del colegio Curros Enríquez, que reclama un comedor más grande en el centro.