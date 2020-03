La falta de apoyos impide al Gobierno local aprobar la reordenación del parque del Agra

La reordenación del parque del Agra diseñada por el Gobierno local sobre un planteamiento elaborado por el Ejecutivo anterior se quedó ayer sin el respaldo suficiente de la Corporación para salir adelante. Los votos contrarios de Marea Atlántica y el BNG, la abstención del PP y el único apoyo de Ciudadanos dejaron sin recorrido la propuesta del PSOE para cambiar el plan general en el ámbito en cumplimiento de una sentencia judicial, lo que mantiene la zona que rodea el Observatorio a expensas de una modificación urbanística que precisará un nuevo planteamiento.

Marea y el BNG, los dos grupos que el año pasado apoyaron al PSOE para gobernar en minoría, basaron su rechazo a la redistribución del parque del Agra según el plan socialista en la falta de atención del Gobierno local a las demandas de los vecinos, que desde siempre se han negado a aceptar la edificación en el lugar y han reclamado que sea un gran parque completamente verde para un barrio de alta densidad de población sin espacios libres.

Ciudadanos, pese a reconocer las exigencias de los vecinos, calificó la propuesta de "aceptable" para no tener que afrontar indemnizaciones por valor de 15 millones de euros si se impidiera tener derechos para construir a los propietarios de suelo. El PP puso en duda aspectos técnicos de la modificación y cuestionó que con ella se ampliara la superficie de áreas verdes.

Xiao Varela, edil de Marea, reprochó al concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, que la propuesta "no dé respuesta a las alegaciones vecinales", que planteaban que el Concello permutase o comprase la edificabilidad permitida por el plan general en el ámbito. Tampoco recoge, según Varela, la señalización de las parcelas destinadas a vivienda protegida ni la catalogación del edificio del Observatorio, aspecto que apunta en las alegaciones la Dirección Xeral de Patrimonio.

Villoslada cuestionó las razones de Marea contra una reordenación fundamentada en el planteamiento que el grupo de la oposición había expuesto al final de su mandato y advirtió de que, al no progresar el cambio urbanístico, el desarrollo del parque del Agra queda "estancado". "Con demagogia no se construye ciudad. No son fiables ni para ustedes mismos", criticó Villoslada.

La concejal del BNG Avia Veira apreció "mejoras" en la propuesta de modificación al compararla con la formulada antes por Marea, ya que reduce la superficie de edificación y elimina un "mamotreto" de cinco alturas. Pero la edil lamentó que el Gobierno local no estudiase "a fondo" dos alternativas que considera viables: la transferencia de edificabilidad a otras zonas de la ciudad o la compra a los dueños de su derecho a edificar.

Tanto la reordenación concebida por Marea como la del PSOE excluyen del polígono el Camiño do Pinar y la parcela de las Adoratrices comprada para edificar por el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, a quien ayer se le vio en el Palacio de María Pita y en la tribuna del salón de plenos. Fuentes municipales afirman que acudió al ayuntamiento por un asunto personal ajeno al pleno.

Vecinos del Agra estuvieron presentes en el pleno municipal durante el debate del asunto y antes de la sesión en una protesta en los soportales del palacio municipal. "Estamos muy contentas porque significa que tenemos esperanzas de que el parque se pueda hacer algún día", manifestó la presidenta de la asociación de vecinos del barrio, María Gutiérrez, quien criticó el proyecto municipal al estimar que "una urbanización con unos árboles en el medio no es un parque". A pesar del rechazo del Gobierno local a indemnizar a los promotores o darles edificabilidad en otro lugar, confió en que cambie de opinión y destacó que tanto PSOE como Ciudadanos son "muy conscientes" de la carencia de espacios verdes en este barrio.