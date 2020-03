El Gobierno local negociará con los grupos el proyecto del parque del Agra

La alcaldesa, Inés Rey, anunció hoy que el Gobierno local negociará con los grupos políticos del Concello la ordenación del parque del Agra tras el rechazo del pleno ayer al proyecto presentado por el PSOE, que sufrió su primera derrota en el actual mandato. Rey advirtió que "hay que decir a los ciudadanos la verdad" en relación con el coste que tendría la prohibición de construir en ese polígono, como exige la asociación de vecinos del barrio, ya que supondría el pago de 15 millones de euros en indemnizaciones a los promotores.

"Entiendo y comparto que los vecinos vengan a manifestarse", dijo sobre la concentración que realizaron ayer ante el Concello, pero dijo no tener una "varita mágica" para resolver este problema y que es "alcaldesa y no directora de un parque de atracciones". "Que me digan en detrimento de qué partida se hace", manifestó sobre el impacto que tendría destinar 15 millones a las compensaciones, a lo que añadió que está "abierta a todas las posibilidades" para llegar a un acuerdo sobre el proyecto, pero siempre que sean "realistas".