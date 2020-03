O Son do Camiño 2020: Bad Bunny, Liam Gallagher y The Chemical Brothers

O Son do Camiño 2020: Bad Bunny, Liam Gallagher y The Chemical Brothers

El festival O Son do Camiño cuelga su cartel de la tercera edición, que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de junio. Los grandes reclamos para este 2020, Bad Bunny, Liam Gallagher y The Chemical Brothers. En el Monte do Gozo de Santiago se darán cita un total de 40 grupos de hasta 7 nacionalidades distintas.



Entre los internacionales, nombres como el de Jason Derulo, Daddy Yankee, The National, Foals, Editors o Timmy Trumpet. Del paronama nacional, destacan los artistas Kaso.O, Natos y Waor, Lola Índigo o Carolina Durante.



En esta nueva edición del festival, ligado al Xacobeo y centrado en Santiago, continúa la apuesta por el talento gallego con 15 actuaciones de artistas locales entre los que se encuentran Xoel López, Guadi Galego, Boyanka Kostova, o Furious Monkey House.



Las entradas en formato abono saldrán a la venta este martes 10 de marzo, a un precio inicial reducido de 59 euros en la página web del festival.