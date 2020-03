Para cantarla y para vivirla

Dadas las complejas y azarosas circunstancias vitales y profesionales de Gegory Kunde, su vida ha sido tanto para cantarla como para vivirla. Es un ejemplo de superación de adversidades, hasta conseguir un puesto de privilegio en el mundo de la lírica. El tenor norteamericano es uno de los grandes cantantes en la actualidad, por facultades vocales, por la excelente línea de canto y las dotes expresivas. Lo demostró de una manera muy especial cuando interpretó la romanza de Leandro, No puede ser, de La tabernera del puerto, de Sorozábal. La dijo con intenso apasionamiento y una particular delicadeza en la sección central: Los ojos que lloran. Así, no puede sorprender la tremenda y prolongada aclamación con que el público premió esta maravillosa versión de la conocida romanza. Habría que destacar también la riqueza sonora de La rivedrò nell'estasi, de Un ballo in maschera, de Verdi, obra que conviene especialmente a su voz que hoy va adquiriendo más carácter de spinto que de lírico estricto. Y he de confesar que, cuando abordó el aria de Nemorino, Una furtiva lagrima, de L'elisir d'amore, de Donizetti, temí que su voz grande, llena, muy timbrada, no diese el carácter del personaje por la dificultad de resolver los delicados juegos de volúmenes que requiere. Pero Kunde nos volvió a asombrar con su versatilidad vocal. Que un grande como él venga a nuestra ciudad para la presentación de un libro y además manifieste un cariño especial para este público es algo emocionante. Este año va a hacer un Otelo, de Verdi, en Salzburgo. ¿Y en A Coruña? Ludmila Orlova, una vez más, ha demostrado que es única en el difícil arte de pianista acompañante.