"El 80% de las cuidadoras son mujeres, es un modelo social y cultural arraigado"

Fernando L. Vázquez es doctor en Psicología y docente en la Universidade de Santiago de Compostela. Coordina el Grupo de Investigación en Salud Mental y Psicopatología (Grisamp), que tiene como una de sus líneas principales de investigación la atención psicológica a personas cuidadoras no profesionales.

Las personas cuidadoras no profesionales suelen ser mujeres ¿No ha evolucionado el perfil en los últimos años?

La impresión que tenemos es que no. Está muy arraigado un modelo cultural y social en relación al cuidado, que creo que no es el adecuado. El 80% de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres. El perfil de la persona en situación de ser cuidada es el del alzheimer. Se termina cuidando, normalmente, o de los padres o de la pareja. El perfil de la cuidadora tiene una edad media de 53 o 54 años. Son mujeres con una edad más alta, suelen estar casadas, y no solo cuidan a la persona sino a su propia familia, a los hijos, al marido. La gran mayoría son amas de casa.

¿Es común que se renuncie a la vida laboral para cuidar o que directamente no se acceda a ella?

Sí, muchas tienen que pedir la reducción de jornada o directamente dejar de trabajar. Hay gente que lleva cuidando toda la vida. Terminan en una situación de cuidado muy importante, con personas en situación de alta dependencia. Una persona con este perfil dedica unas 15 o 16 horas al día al cuidado. Duermes, pero de aquel modo, porque estás pendiente. Es complicado.

La salud mental se resiente. Al menos el 50% de las personas cuidadoras sufren problemas de esta naturaleza.

Sí. La sobrecarga es común en todas las personas cuidadoras. En sí mismo, el hecho de cuidar no afecta negativamente; esas personas lo hacen con todo el cariño y la dedicación. El problema radica en que este cuidado, que es absorbente, no se divide entre varias personas, es una sola la que lo asume. Son muchas horas al día, en un tiempo prolongado, unos 10 años de promedio. La carga es un elemento presente siempre, y, que a la larga, va a implicar problemas de ansiedad o depresivos. Ese 50% es solo en relación a la sintomatología depresiva, que ya influye en tu día a día y en el cuidado. Cuadros depresivos, es decir, una depresión clínica, estamos hablando en torno al 9% o 10%, que es muchísimo, el cuádruple de la población general.

¿Influye el hecho de ser mayoritariamente mujeres y compartir otras cargas en la propensión a desarrollar estas patologías?

Sí. Todavía no se sabe bien por qué, pero a partir de los 15 años, la depresión pasa a ser el doble en las mujeres que en los hombres. El ser mujer es un factor de riesgo para tener un episodio depresivo. Es una situación multirriesgo: Hay un elemento depresor, una población con determinado tipo de edad, el hecho de ser mujer, la propia situación de cuidado. No quiere decir que todo el mundo termine desarrollándola.

¿Es complicado para estas personas acceder a ayuda psicológica, ya sea por tiempo o por creer que no es necesario?

Sí, hay otro tipo de ámbitos en los que se ha avanzado más. Hasta que apareció la Ley de Dependencia no se empezó a avanzar. Ahora hay cursos para enseñar a las personas a manejar las situaciones de la vida diaria con respecto al cuidado, pero esta parte se dejó mucho de lado. Tenemos recursos limitados. Y, por otra parte, estas personas para acudir a pedir cualquier tipo de ayuda tienen dificultades importantes, problemas de tiempo, de delegar el cuidado, los desplazamientos, impedimentos económicos, etcétera.

¿El hecho de tener que lidiar con estos impedimentos hace que la persona descarte el centrarse en su propio cuidado?

Es complicado, sí. Ahí fue donde se inició el trabajo que empezó a desarrollar nuestro grupo, muy dirigido al elemento de la sintomatología depresiva. Primero desarrollamos programas presenciales en locales con cierta cercanía a las residencias de los usuarios. Todavía había obstáculos, así que empezamos a adaptar estos programas al sistema de multiconferencia telefónica, de forma que pudiesen acceder a la terapia desde su casa.

También trabajan en una aplicación para hacer más accesible esta atención psicológica. ¿Es la tecnología la gran aliada contra este problema?

Nosotros estamos convencidos de que sí, dadas las limitaciones que tienen. Este tipo de herramientas se han convertido en los mejores instrumentos para hacer llegar esa ayuda que necesitan. Las aplicaciones son interesantes porque no implican ni siquiera una disponibilidad horaria, adaptas el programa a tu medida. El problema es que distan un poco del componente humano que tiene una terapia presencial. Estamos trabajando en métodos que ayuden a aumentar la adherencia, que lo comiencen y finalicen, que es algo que cuesta. El factor terapeuta es muy importante, somos humanos. Con el uso de las tecnologías nos vamos a encontrar también con el factor generacional, muy acusado en los mayores de ahora. En las más jóvenes quizás ya no afecte tanto, porque entendiendo cómo se han desarrollado, porque puede que el factor humano no tenga ese significado. Ya se estará más acostumbrado a relacionarse así. cuando trabajamos en este tipo de cosas, no estamos trabajando solo en el presente, sino también pensando en el futuro.