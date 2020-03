La caries, la primera causa de pérdida dental, en tres claves

¿Sabías que la caries representa la primera causa de pérdida de dientes tanto en niños como en jóvenes y que en adultos, por su parte, lo hace la enfermedad periodontal? Así lo explica el Doctor Simón Pardiñas, al frente de la clínica médico dental Pardiñas, situada en pleno corazón de A Coruña, y quien apunta a la calidad del esmalte y la placa bacteriana, además del consumo de alimentos dulces y pegajosos, como principales motivos de esta dolencia.

Una enfermedad infecciosa provocada por una serie de bacterias que viven en la cavidad oral y que fabrican ácidos capaces de destruir el esmalte dental: "Una vez que penetran en el esmalte, su avance es imparable pues la dentina, o estructura que está debajo de ese esmalte, es mucho más blanda y su destrucción se produce de forma más rápida", detalla el experto para pasar a advertir: "Si no se ataja a tiempo, puede invadir el nervio y provocar el típico dolor de muelas", un supuesto en el que sería necesario llevar a cabo una endodoncia de la pieza o, incluso y si la destrucción del diente es muy importante, practicar una extracción. Aunque el esmalte dental es la estructura más dura del cuerpo, la calidad de este esmalte no es igual en todos los casos por lo que la resistencia al ataque de las caries, describe el especialista, va a estar determinada en parte por la genética de cada individuo y lo que lo convierte en un factor fundamental a la hora de sufrir o no la enfermedad infecciosa.

Existen otras claves que favorecen la aparición de las caries como la existencia o no de placa dental o la cantidad de flúor que se ingiere: "La placa dental o bacteriana es esa materia blanco-amarillenta que se deposita sobre los dientes cuando no se cepillan adecuadamente. Está formada por bacterias, restos celulares de la boca y residuos de alimentos. Si permanece mucho tiempo sobre los dientes, el esmalte se acabará perforando", desarrolla en la misma línea Pardiñas López.

Un contexto en el que la alimentación resulta también muy importante: "Los alimentos que son dulces y pegajosos como el chocolate, las galletas, la bollería, las golosinas, etc. favorecen la aparición y desarrollo de estas bacterias". De este modo, concluye el experto, hay una serie de hábitos sencillos que ayudarán al paciente a prevenir las caries: "En primer lugar, hemos de controlar la placa bacteriana con un buen cepillado, además de utilizar flúor para tratar de aumentar la dureza del esmalte. Finalmente, tratar de evitar el abuso de ciertos alimentos que favorecen la aparición de caries como los dulces o los refrescos", se despide el Doctor Pardiñas López desde clínica médico dental Pardiñas, ubicada en Rúa Real, 66, y con un equipo formado por más de diez profesionales con formación y amplia experiencia en estética y cirugía dental, entre otras especialidades.

