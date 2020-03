"Está a secuestrarse e furtando aos veciños o dereito á cidade"

O arquitecto Plácido Lizancos lembra que as cidades foron "construídas pola xente", polo que defende que así ten que seguir sendo. Co tema da venda de terreos da Maestranza, o director da Escola de Arquitectura critica ese "mercado" e aposta por reforzar "o dereito á cidade".

Como debuxa o futuro da Maestranza?

Non vou entrar nos detalles de como resolver o tema da Maestranza. Eu quero denunciar que nesta cidade, como en tantas outras, o que está acontecendo é que se está secuestrando ou furtando dos veciños o dereito á cidade. As decisións, a capacidade de definir como queremos ser e como queremos convivir, cousas que pertencen á sociedade, estanse aldraxando. Iso é o que socioloxicamente se chama dereito á cidade. Evidénciase en moitas cousas, por suposto en que os solares da Maestranza vaian ao mercado, pero hai máis e, ás veces, cremos que son cousas beneficiosas.

Un exemplo?

A destrución do comercio tradicional e a súa translación a centros comerciais. Nesta cidade non existe un lugar onde tomar auga sen pagar. Esta apropiación do público e a destrución do colectivo para a súa conversión nun produto financeiro son o problema. Un solar que antes foi unha instalación pública e hoxe se convirte en vivendas é unha perda para todos nós. Estou alarmado co que sucede na Maestranza pero tamén co solar de Adelaida Muro e moitas outras cousas. A manipulación da cidade está alcanzando unhas proporcións colosais.

É preocupante a imposibilidade de frear a construción na Maestranza?

Si. Coas regras do xogo que están escritas, non hai outra solución. Entón o problema vén de antes, quizá deben ser reconsideradas as regras do xogo, quen as escribiu e para quen as escribiu. O mercado non actúa se non ten un respaldo legal. Contamina as nosas figuras urbanísticas e todo tipo de figuras legais para poder operar co respaldo democrático.

Defende entón a devolución gratuíta á cidade doutros bens?

Eu defendo unha cidade na que o común non se siga perdendo e se recupere. As cidades que dispoñen de importantes infraestruturas comúns para soportar a vida colectiva das persoas son máis ricas, plurais, accesibles e diversas. A cidade absolutamente neoliberal na que uns poucos actores definen onde se vive e quen vive é unha cidade que deixa feridas, que deixa a xente atrás e provoca a expulsión das persoas con menos poder adquisitivo. Esa é a conversión a cidade en mercancía. Se os terreos públicos se transforman noutra cousa que non é público, senón de dominio particular, as regras do equilibrio da cidade estanse perdendo en claro desfavor do colectivo.

É o veciño o que perde?

A veciñanza desorganizada e desinformada leva as de perder. Se non hai información, non hai capacidade de reacción e de exixir unha rendición de contas ás autoridades.

Tamén inflúe o mantemento dos espazos públicos?

Si. Segue a ser fundamental que a cidade sexa unha cidade sa, que non teña partes enfermas. Pero atención, que os métodos de medicina para coidar a cidade enferma son de diverso tipo. Pódese curar con medicina coidadosa, que conserve, por exemplo, a poboación residente nos barrios, ou unha cirurxía demasiado invasiva, que pretenda erradicar a poboación dunha determinada zona para poñer unha poboación doutro extracto económico. Pode ser que aparentemente a cidade goce de boa saúde, limpa e bonita, pero o seu corpo social queda deteriorado porque a cidade tradicional se substitúe por unha cidade nova.

Aínda hai marxe para que iso non ocorra coa Cidade Vella?

Claro que hai marxe de manobra. Confío nas capacidades colectivas da cidadanía. A clase política e os veciños débense atopar para definir as políticas que interesan ao conxunto da cidade.

Hai vontade por parte dos veciños?

Eu creo que a xente, espontaneamente, non se deixa ir. A cidade tradicionalmente foi construída polas persoas. Esa vontade colectiva se pode traballar para que se desactive ou active nunha determinada dirección.