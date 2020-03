La alcaldesa descarta por ahora el cierre de centros públicos, tras decretarse el de Feáns

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha descartado por el momento el cierre de centros públicos en la ciudad, tras adoptarse esta medida con el centro cívico de Feáns después de dar positivo en coronavirus varias personas que acudieron a esta instalación.

Sobre la desinfección llevada a cabo en el centro cívico de Feáns, en el que se utilizaron productos permitidos por la Agencia Española del Medicamento, la regidora ha señalado que en esta instalación ha trabajado una empresa especializada en control de plagas y fumigación.

También ha señalado que se abrirá "cuando las autoridades sanitarias den la autorización para hacerlo". También ha apelado a la cooperación institucional, que ha calificado como "máxima".

"Se están siguiendo estrictamente las indicaciones que se nos transmiten desde el Sergas, la Consellería y el Ministerio de Sanidad", ha apostillado.

Por otra parte, respecto al posible cierre de centros públicos de en la ciudad, la alcaldesa ha informado, en las declaraciones que ha realizado en relación al cierre del centro de Feáns, que "no se van a tomar decisiones unilaterales que puedan alarmar a la población o que no sean necesarias", no estando "previsto" por ahora el cierre.

Por otra parte, el Consistorio ha ratificado que la Federación Española de Patinaje comunicó que aplaza la copa del Rey y de la Reina que se iba a disputar en el Palacio de Deportes de A Coruña del 19 al 22 de marzo. También las dos próximas jornadas de Liga se jugarán a puerta cerrada, por lo que el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Gijón se disputará sin público este fin de semana.