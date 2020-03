El actor Jason Alexander se suma al EMHU

El actor Jason Alexander estará en mayo en la ciudad con el Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU). Así lo anunció ayer su director artístico, Luis Piedrahita, que hizo público en El Hormiguero la llegada del intérprete. El artista, conocido por su papel en la serie Seinfeld, será uno de los premiados del festival, que se desarrollará del 2 al 10 de ese mes. Sucediendo a Alejandro Dolina, galardonado el año pasado, el estadounidense acudirá en esta edición a recoger su estatuilla, y a protagonizar un coloquio en una ubicación aún por determinar.

"Estará en A Coruña recogiendo el premio y haciendo un encuentro en un teatro donde charlaremos con él y lo desmontaremos", dijo Piedrahita, que aseguró que A Coruña se convertiría "en la capital mundial" de la risa. El monologuista aseguró que el ciclo contará con un "humor de altura", a través de un cartel en el que figurarán "los mejores comediantes de España y del extranjero".