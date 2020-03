Adiós al contrato para el área metropolitana

La Junta de Gobierno Local aprobará hoy desistir en el procedimiento para contratar un servicio de apoyo para "la redacción de un instrumento de aproximación a las determinaciones de planificación integrada y gobernanza territorial del área urbana de A Coruña y de su contorno metropolitano", valorado en casi medio millón de euros. La Junta de Gobierno Local tomará esta decisión ya que considera que el pliego de condiciones es "insuficiente". En el pliego de cláusulas administrativas particulares de este contrato, licitado por el anterior Ejecutivo municipal, no figura cómo se podría acompasar el área metropolitana a un cambio legislativo en la materia. Esta asistencia técnica tenía un plazo de ejecución de 24 meses y, según recoge el informe-propuesta del Concello, "es altamente probable" que la documentación entregada no se ajuste a la legislación vigente, una circunstancia que no se prevé en los pliegos, redactados en 2017.