El pleno aprueba exigir al Estado las inversiones pendientes en A Coruña

El pleno municipal aprobó esta mañana por unanimidad solicitar al Gobierno central que incluya en el presupuesto del Estado de este año inversiones para A Coruña que están pendientes desde hace años. La iniciativa de esta sesión extraordinaria fue del Partido Popular, que citó como proyectos que deben figurar en las cuentas estatales la conexión ferroviaria del puerto exterior, la estación intermodal, la ampliación de Alfonso Molina y del puente de A Pasaxe, el vial 18, la cuarta ronda y la regeneración de la ría de O Burgo.

Los populares también reclamaron la condonación de la deuda del Puerto por las obras de punta Langosteira, bonificaciones a los usuarios de la autopista AP-9, el pago a la Xunta del IVA de 2017 y de la deuda estatal con la comunidad autónoma.

Aunque todos los grupos respaldaron la propuesta del PP, Marea Atlántica y BNG intentaron presentar enmiendas, aunque el secretario del Concello advirtió de que en este tipo de plenos no pueden realizarse. Estas dos formaciones, junto con el PSOE, acusaron a los populares de "electoralismo" por solicitar el pleno a escasas fechas de las elecciones autonómicas y les recriminaron que exigiesen inversiones que ellos no realizaron durante su etapa en el Gobierno central.

El hoy portavoz del PP, Roberto Rodríguez, recordó que en sus nueve meses de mandato la alcaldesa, Inés Rey, no se reunió con ningún ministro para reclamarle inversiones en la ciudad y aseguró que durante ese tiempo "el Gobierno no invirtió un euro en A Coruña", así como que la ciudad "no existe para Sánchez".

El portavoz socialista, José Manuel Lage, dijo que el PP "viene a jugar al póker poniendo a A Coruña por tapete" y calificó de "entelequia" las inversiones que el Gobierno de Rajoy anunció para la ciudad durante su mandato porque carecían de proyectos. También afeó a los populares que se opusieran en el pleno anteriormente a mociones en las que se defendía lo que ellos exigen ahora y que Rajoy extendiera la concesión de la AP-9 hasta 2048.

Por Marea Atlántica, Iago Martínez tachó de "frivolidad" la celebración del pleno a pocos días de las elecciones y en una situación de emergencia al estimar que la alcaldesa pudo haberla evitado si hubiera aceptado la sesión extraordinaria solicitada por su grupo el 27 de enero. También explicó que su formación pretendía incluir en la propuesta del PP la exigencia de la cesión gratuita de los terrenos no utilizados por el Ministerio de Defensa, la regulación del mercado del alquiler, la cesión gratuita de la antigua cárcel y su rehabilitación, así como la modificación legal para que los ayuntamientos puedan utilizar libremente su superávit.

Francisco Jorquera, portavoz del BNG, reprochó a los populares que no se acordasen antes de las inversiones que ahora exigen y manifestó: "Perdimos siete años preciosos". También recordó que todas esas reclamaciones están incluidas en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez firmado por el Bloque con el PSOE y que durante el Gobierno de Rajoy el PP coruñés "estuvo en el modo sí, bwana". Jorquera detalló que las enmiendas de su grupo se referían a la transferencia a la Xunta de la AP-9, compensaciones a Galicia por la producción eléctrica y la cesión gratuita la ciudad de terrenos estatales no usados.

La portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, destacó que el "abandono" de la ciudad "viene ya de hace mucho tiempo" y aseguró que no hay "ningún compromiso del Gobierno" con la ciudad. Aunque su grupo rechaza la transferencia a Galicia de la AP-9, apoyó los descuentos a los usuarios de la autopista.