"En solo un día, la clientela nos bajó un 50%, pero es lo más normal"

No están siendo buenos días para la peluquería Pin Up, en Cuatro Caminos, una de las de mayor actividad en la ciudad. Su propietaria, Silvia Méndez, asegura que "en un solo día, la clientela bajó un 50%". A pesar de reducir su ritmo, sabe que "es lo normal" por la situación que se está viviendo. "Hasta ahora, aquí tenemos geles desinfectantes, no usamos batas de tela y limpiamos las superficies entre cliente y cliente", enumera. Méndez intenta "llevarlo con normalidad", pero es inevitable pensar en lo que va a pasar. "No sé si podremos aguantar 15 días así", resume. El coronavirus les ha obligado también a cancelar la celebración del décimo aniversario de la peluquería: "Habíamos preparado una fiesta en el Árbore da Veira el 29 de marzo. Ya lo hemos cancelado".