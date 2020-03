Agrede a un cliente de la gasolinera en la que trabaja por no taparse la boca al toser

Un trabajador de una gasolinera de A Laracha agredió este viernes a uno de sus clientes con un objeto punzante por toser cerca de él sin protegerse la boca. Según fuentes de la Guardia Civil, el agresor „que ya ha sido identificado„ utilizó un destornillador o unas tijeras para atacar a un cliente que, cuando iba a pagar en el mostrador, tosió sin ponerse el brazo sobre la boca.

A pesar de todo, la víctima no sufrió heridas graves a causa de la agresión, ya que el objeto punzante no llegó a atravesarle ninguna parte del cuerpo. Sin embargo, sí que fue atendido por los servicios sanitarios para tratar las heridas superficiales. La agresión se produjo durante la mañana del viernes, cuando ambos implicados se enzarzaron en una discusión porque el cliente no se había cubierto la boca para toser. Finalmente, el enfado derivó en una agresión que resultó en heridas superficiales y no supuso un mal mayor.

Además, las mismas fuentes confirmaron ayer a Europa Press que por el momento no existía constancia de denuncia en la Guardia Civil, ni tampoco ningún parte de lesiones.