Talón restaurante: locales ofrecen recoger el menú o llevarlo a casa

El Concello de A Coruña informa a los usuarios del servicio Talón Restaurante que varios establecimientos que lo prestan ofertan la posibilidad de recogerlo o de enviarlo a sus domicilios ante la situación excepcional causada por el coronavirus. También es posible recogerlo en el comedor social del centro cívico de Monte Alto de 13.00 a 16.00 horas, donde no será preciso entregar el talón, sino que se abonará un precio de 3,7 euros.

Los establecimientos en los que podrá recogerse o solicitar el envío de los menús son:

-O rincón de Juan, Travesía do Montiño 2. Teléfono: 981 97 95 31.

-Mesón O cartón, av. de Chile 25. Teléfono: 981 90 33 18 (hasta las 14.00 horas).

-Meal and Coffee, ronda de Outeiro 253. Teléfono: 981 27 78 40 (pueden hacer entrega a domicilio).

-Alambique, rúa do Socorro 67. Teléfono: 981 21 17 40 (para sus clientes habituales y por encargo).

Las personas que no puedan salir a la calle por pertenecer a un grupo de riesgo puden solicitar al servicio de voluntariado a través del teléfono 010 que les recojan el menú para que se lo lleven a su casa.