"Creo que la tendencia será que en los próximos días cierren empresas"

Hay un ambiente de intranquilidad laboral en Agrela que se añade al clima de inquietud sanitaria causado por la curva creciente de casos de coronavirus en el país. El estado de alarma decretado por el Gobierno estatal no ha detenido por completo la actividad en el polígono coruñés, donde la gerente de la asociación de empresarios, Teresa Firvida, llama a la calma y al "sentido común" mientras responde a las consultas de los asociados respecto a las cuestiones que más les preocupan, como la posibilidad de adaptarse al teletrabajo o la garantía de conservar los puestos de trabajo, aspectos que en las próximas horas deberá resolver y anunciar el Estado.

¿Cómo es la situación en el polígono de Agrela con el estado de alarma declarado?

La situación es complicada porque hay gente que no sabe lo que hacer. Nos están llegando noticias contradictorias de los organismos nacionales y de las autoridades, y eso crea un estado de confusión que no ayuda en absoluto a las empresas, que no saben hasta qué punto pueden prescindir de trabajadores.

¿Los que han ido a trabajar lo han podido hacer con relativa normalidad?

Ha habido movimiento en el polígono, pero no el habitual de un lunes, ha sido menor. No puedo decir con exactitud qué empresas de qué sector han abierto y cuáles no lo han hecho. Los que lo hicieron se mueven con cierta normalidad, con movimiento de furgonetas y camiones y ateniéndose a los protocolos de seguridad, higiene y cuidados que se han indicado.

¿Qué harán las empresas que no han abierto?

Cada una tiene sus protocolos: o reducirán jornadas o establecerán vacaciones de personal. Hay algunas que no saben lo que hacer porque no han abierto y no saben aún cómo les puede afectar a sus trabajadores y al negocio. Por eso nos han llamado durante la mañana, para tener una orientación. Las que más dudas tienen son las relacionadas con la construcción, ya que se paran obras. Otras abrieron pero mandaron a sus empleados a casa y luego cerraron, y seguramente ya no abran mañana [por hoy]. Los supermercados y los negocios de alimentación y servicios básicos no cerrarán, pero hay que recordar que detrás de los supermercados hay mucha actividad más que no puede dejar de trabajar.

¿Quiénes lo está pasando peor?

Los autónomos están desesperados. No tienen ninguna garantía confirmada de lo que va a pasar con su actividad y lo que hasta ahora se les ha transmitido es incierto. No saben cómo van a llegar al final de este mes.

¿Cómo está actuando la asociación ante esta situación?

Con atención telefónica o vía correo electrónico estamos prestando asesoramiento en la medida de lo posible, aunque tenemos la sensación de que es difícil asesorar. Como digo, la información oficial aún no nos ayuda mucho. Hay empresas nerviosas y nos queda otra cosa que transmitir calma dentro de la intranquilidad, conseguir que se reduzca el estrés y dar los pasos adecuados.

¿Qué augura para los próximos días en el polígono?

Debo hablar desde mi impresión. De hecho yo no he ido al polígono porque el personal de las oficinas de Agrela trabajará desde casa. Creo que la tendencia será la de que haya más cierres de empresas porque sus responsables no podrán garantizar el trabajo. Ante esta situación no queda otra que quedarse en casa y esperar que las medidas necesarias en beneficio de la economía y de los trabajadores se tomen cuanto antes. Y a medida que avance el mes, pensar en otras medidas.