"Muchos locales de hostelería no van a volver a abrir las puertas"

El presidente de la asociación de hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, reconoce que "el sector ya no estaba en su mejor momento", pero la crisis del coronavirus ha conseguido darle un duro batacazo. Le preocupa el futuro que le espera a los locales de hostelería de la ciudad y al turismo en general. Cañete avisa: "Esto no va a volver a la normalidad en mucho tiempo".

Cuando se decretó el cierre de bares y restaurantes en Madrid, ¿se esperaba ya que ocurriese lo mismo en Galicia?

Llevábamos tiempo viendo lo que ocurrió en China y en Italia. Cuando la situación empezó a complicarse en Madrid, nosotros, a través del Clúster de Galicia, nos reunimos con el conselleiro de Turismo la semana pasada para pedirle que aplicase el cierre. El sector ya estaba vendiendo muy poco y se estaba encontrando en una situación muy complicada según pasaban los días.

¿Cómo va a afectar esta situación a la hostelería?

Nadie sabe lo que nos vamos a encontrar. Estamos cerrados. La situación es terrible. Sin saber a cuánto tiempo nos enfrentamos con los negocios cerrados, la gente está muy preocupada. Los ERTE se van a solicitar en masa.

¿Qué opina de las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez?

Eran las medidas esperadas, sobre todo en relación a los ERTE. Son 45 páginas que todavía hay que estudiar. Lo principal que no recoge son los alquileres, que es la segunda gran preocupación que tenemos.

¿La incertidumbre por cuánto va a durar esta situación la agrava?

Por supuesto. Ya dijo el ministro José Luis Ábalos que 15 días no van a llegar para nada. En China estuvieron, como mínimo, una semana con cierres más potentes. Hasta que empiece a remitir, vamos a ver qué nos encontramos.

¿Qué le espera al sector en un futuro?

Esto no va a volver a la normalidad en mucho tiempo. No solo la hostelería sino que todo el sector turístico va a quedar dañado de una manera irreparable durante mucho tiempo. Nadie va a viajar este verano ni los turistas van a querer venir a España. Va a ser muy complicado y muchos locales de hostelería no van a volver a abrir las puertas tras el coronavirus. Esto es una realidad y no sé cuál será la capacidad de aguante del Gobierno, porque se va a abrir un gran agujero económico y la merma de ingresos también es brutal. Hablar de recuperación en estos momentos es totalmente utópico.

Algunos restaurantes tienen la opción de envíos a domicilio, ¿sirve de empujón para sobrevivir?

Los negocios que no tuviesen venta a domicilio no van a poder implantarla ahora, quitando algún caso excepcional, y grandes empresas ya ni están abriendo. Otros locales, como las pizzerías, por ejemplo, siguen dando servicio a algunos vecinos, pero es totalmente anecdótico.

¿Cómo afecta la crisis de la hostelería, provocada por el coronavirus, a la ciudad?

Mucho. Es gravísimo. A la ciudad le va a afectar como al resto de España. La hostelería es el 12% del Producto Interior Bruto y genera 9.000 puestos de trabajo directos. Tenemos que entender que todo es turismo: cruceros, taxis, comercios... Todo está parado ahora. ¿Quién compra en la lonja sobre todo? Los restaurantes. Los mismos que se llevan las piezas enteras de carne. Esto hace que no se necesite gente ni en los mataderos, ni en las cárnicas, ni transportistas. Es una cadena enorme que se ha ido parando y que cada vez que se para es más difícil ponerla en marcha. Cuanto más tiempo estemos parados, peor. La emergencia sanitaria es lo primero, pero la emergencia económica que viene va a ser terrible.