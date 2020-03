Los operarios de la basura amagan con parar en plena crisis sanitaria

Los trabajadores de la basura y limpieza viaria desconvocaron ayer el paro de su actividad que había anunciado a primera hora de la mañana. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), Miguel Ángel Sánchez, aseguró ayer que, a las 16.30 horas, recibieron en la concesionaria un correo electrónico en el que el Concello les detallaba los baños públicos y aseos a los que los operarios podrán acceder las 24 horas en la realización de su tarea, durante el estado de alarma. Los trabajadores habían solicitado el domingo a la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, que ampliase la red de servicios públicos y que instase a los comercios que mantienen sus puertas abiertas a que dejasen acceder a los operarios de la recogida de basuras. Esta condición no se cumplió ayer, y pese a la contundencia del mensaje de los trabajadores, que amenazaban con acudir a las instalaciones a las diez de la noche, pero no realizar su trabajo, aceptaron unas horas después la solución del Concello. El Gobierno local respondió a esta amenaza, en plena crisis sanitaria por el avance del coronavirus, que, si los operarios no cumplían con su labor de servicio público, tomaría medidas legales.

Fontán, que el pasado lunes habló también con un representante de CSIF en la Compañía de Tranvías, que le solicitó que habilitase baños portátiles en las cabeceras de las líneas para paliar la ausencia de locales a los que poder acudir, acordó instalar cuatro urinarios, que empezaron a funcionar ayer. El Concello acordó también con las concesionarias de los aparcamientos públicos que dejasen acceder a los operarios que trabajan en la calle, como agentes de la Policía Local o los barrenderos, que les dejase acceder durante esta crisis. STL se queja que, de los 47 baños públicos disponibles, al menos uno no funciona.