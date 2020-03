"Si tener acceso a la información es importante, ahora es vital"

Los quioscos son de los pocos establecimientos que pueden abrir en estado de alarma. El presidente de la Asociación de Profesionales vendedores de prensa de A Coruña, Antonio Sande, lo explica por que "el Gobierno tiene la obligación de asegurar determinados principios fundamentales como, en este caso, es el derecho a la información y el acceso a ella y por eso los quioscos es un sector necesario".

¿Qué relevancia cree que tienen los periódicos de papel en esta crisis?

Los periódicos de papel, al contrario que la información digital, aseguran que no existan las fake news. Ningún editor en papel saca una noticia que no esté antes contrastada. En el caso de las noticias online, las fuentes a veces son fáciles de falsear.Y eso no ocurre con la prensa escrita.

¿Por qué cree que es tan importante garantizar el acceso a la información?

En un estado de alarma, la población lo que necesita es información del Gobierno, de los periodistas, información de opinión contrastada de científicos que den confianza. Si siempre es importante tener un libre acceso a la información, en un estado alarma es imprescindible. Es lo que le quita miedo a la gente.

¿Tiene noticia de que algunos quioscos hayan cerrado o vayan a cerrar?

Puntualmente, algunos han cerrado pero muy puntualmente. Lo que hace la mayoría es abrir un poco más tarde y cerrar antes.