Touriñán: "Somos una ciudad experta en catástrofes pero confinamiento como este, nunca"

La coordinación de los servicios de emergencia corresponde estos días de cuarentena por el coronavirus a Carlos García Touriñán, responsable de Seguridad del Concello. Destaca el esfuerzo "encomiable" de los distintos servicios y hace un llamamiento a los ciudadanos para que acaten el confinamiento y no adopten actitudes "irresponsables".

¿Había pasado alguna vez por una situación tan alarmante y con tantas restricciones?

Por desgracia somos una ciudad experta en catástrofes: el vertedero de Bens, el Mar Egeo... pero un confinamiento de población tan completo como este nunca.

¿Se trabaja con escenarios de más de 15 días, de un mes...?

El problema que tenemos es que la situación es cambiante. Ahora mismo trabajamos para prevenir situaciones de más de 15 días, pero nadie sabe qué va a ocurrir mañana o pasado. En los días pasados desde que entró en vigor el decreto, hemos cambiado varias veces de protocolo.

¿Qué es lo último que se está improvisando, por ejemplo?

Se está preparando el pabellón de deportes. Los que llevamos mucho tiempo en emergencias recordamos que con el Casón se trajo a población de Fisterra para aquí, y pasó lo mismo con el vertedero y gente de O Portiño.

¿Qué funciones tienen 092, Bomberos y Protección Civil?

Policía Local, coordinada con Policía Nacional, garantiza la seguridad y el confinamiento, comprueba que quienes están en la calle pueden estar y atienden a sus funciones habituales, como accidentes. Bomberos mantiene de momento su habitual actividad, pero al ser un sector vulnerable o de riesgo y ser un grupo grande de personas en el mismo sitio se han dividido en grupos. Y Protección Civil, además de colaborar con los demás servicios en caso necesario, prestan más atención a los servicios sociales.

¿Se encuentran con dificultades en la coordinación de la seguridad?

No estamos teniendo, pero se está haciendo entender a los ciudadanos que tienen que estar en casa y no pueden salir. Algunos no han entendido el decreto de confinamiento y actúan intentando que cuele alguna situación. Hemos tenido que retirar a dos personas de un pabellón deportivo, hubo gente que se ha bañado en la playa... Eso no puede ser. Todos tenemos que ser más solidarios y hacer ver a los ciudadanos que no se pueden adoptar actitudes irresponsables.

Con el aislamiento pueden crecer los nervios y la angustia. ¿Cómo se puede tranquilizar a la población?

Hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es bueno generar actividad en casa, mantener hábitos: vestirse, informarse, leer, hacer un poco de ejercicio en casa. Esto ayuda al cuerpo, libera la mente y te mantiene activo. Lo contrario puede generar problemas de convivencia, que por el momento no se han dado.

¿Los servicios de seguridad descansan bien mente y cuerpo?

Sí, aunque hemos tenido que conjugar problemas. Para evitar contactos y contagios hacemos turnos largos, lo que supone más esfuerzo. Nadie ha escatimado esfuerzos, de ellos depende esta cuarentena que nos ha tocado vivir.