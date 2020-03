El Ayuntamiento habilitará 76 plazas para personas sin hogar en el Frontón de Riazor

La crisis del coronavirus genera un doble problema para las personas que viven en la calle. Apenas reciben ayudas de los viandantes, algo de los que muchos dependen para subsistir, y no tienen vivienda propia en la que cumplir la cuarentena. Para paliar su situación y apoyar la labor de los albergues sociales de la ciudad, que ya acogen a personas sin techo durante la pandemia, el Ayuntamiento trabaja para habilitar hasta 76 plazas en el Frontón Municipal de Riazor.

A lo largo del día de ayer efectivos de la Fuerza Logística Operativa montaron 39 literas donadas, con sus camas por las Fuerzas Armadas, según señala la edil de Bienestar Social, Yoya Neira, hoy se instalará más material. La concejala asegura que los servicios municipales están trabajando "contrarreloj"para abrir el centro, algo que espera que ocurra "lo antes posible". Sin embargo, rehusa concretar una fecha de apertura, ya que, según afirma, "la puesta en marcha no es sencilla".

Actualmente el Ayuntamiento está tramitando los contratos con los proveedores y los diferentes servicios que precisará el centro, que debe atender a cuestiones generales como la lavandería o el catering, pero también otras como la seguridad o la atención social a los usuarios con necesidades específicas.

Neira considera que el centro de Riazor, que sufragará completamente el Ayuntamiento, permitirá atender a la población sin hogar de la ciudad que no tiene refugio, si bien señala que no es seguro debido a que el número de personas en la calle fluctúa. Si las 76 camas del Frontón Municipal no fuesen suficientes, o surgiesen nuevas necesidades de realojo en la ciudad, el Ayuntamiento plantea utilizar otras instalaciones municipales, sobre todo deportivas. "Trabajamos en el plan a, be y ce", señala Neira, que añade que el Concello está aumentando el personal dedicado a atender a personas sin hogar.

Además de su tamaño, el Frontón de Riazor tiene como ventaja de que los usuarios podrán pasear en el espacio que se encuentra entre este edificio y el Palacio de los Deportes.

Medidas de seguridad

El Ayuntamiento está coordinándose con el Sergas para establecer un sistema de triaje para los usuarios que entren. Este "filtro", como lo define la edil, tiene el objetivo de asegurarse de que no acceda ninguna persona con el virus y que el centro no se convierta en foco de infección.

El Ayuntamiento también dispondrá medidas de atención individualizada para que los usuarios puedan guardar la distancia de seguridad entre sí y evitar posibles contagios. "Habrá separación entre camas, separación a la hora de comer" señala Neira "todo lo que se puede hacer en un dispositivo de estas características". Fuentes municipales señalan que se habilitarán duchas y medidas de desinfección, cumpliendo las precauciones sanitarias, y que la comida se servirá individualmente.