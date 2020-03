A Coruña es políglota, pues habla (al menos) tres lenguas: gallego, castellano y koruño. Por las redes sociales circula un cartel de la marca Oiste Neno, de Labañou, con instrucciones en el tercer idioma sobre el tema del momento: lavarse las bastas para no transmitir el virus, taparse la tocha y la buquina, y no tocarle el pelote a los sanitarios. Y, sobre todo, no salir del kelo hasta que acabe este rollel.