Cinco superhéroes contra el tedio

Gym Queen. Cerebrín. Tempura. NamasTempo. Y Xabonín. Las niñas y niños del Tempo de gimnasia artística tienen cinco súper aliados para ayudarles a combatir las largas jornadas de confinamiento en casa. Los responsables del club, con Zeltia García a la cabeza, exprimieron su ingenio en cuanto tuvieron la notificación de que se suspenderían las clases y también todas las actividades deportivas. El reto era conseguir que sus pupilos se mantuvieran en forma, se divirtieran y además pudieran disfrutar de su deporte con sus familias. A través de los superhéroes, trabajan cinco de las tareas básicas: ejercicio físico y mental, alimentación, higiene y también relajación. "Algunos padres lo agradecerán", bromea García Ben.

"Gym Queen es por supuesto la protagonista, la que les motiva para hacer cada día su tabla de ejercicios", explica Zeltia, que además de responsable del club es también jueza internacional de gimnasia. "Dividimos los ejercicios por categorías para que todos los grupos tengan unos acordes a sus posibilidades, aunque al final todos acaban haciendo de todo", continúa. Pero Gym Queen no está sola y llega acompañada de cuatro amigos que velan por la salud de los pequeños. "Cerebrín les recuerda que tienen que organizarse para hacer también los deberes del cole. Nosotros no les mandamos más que bastante ya tendrán, pero sí algún pasatiempo o juego", continúa García.

"Tempura es el encargado de velar por la nutrición. La semana pasada insistió en las frutas y esta enseña la pirámide de alimentos. Además, mandará una receta de galletas de chocolate saludable", desgrana. "Xabonín les ha mandado un video de cómo lavarse las manos que les ha gustado mucho „una coreografía de ella misma y una compañera„ y NamasTempo es la encargada de la relajación pero también de la flexibilidad, muy importante", concluye.

Los cinco superhéroes además vienen acompañados de retos diarios, semanales e incluso familiares."Está teniendo bastante acogida y todos los días me van llegando muchos videos de los niños haciendo sus ejercicios", comenta la responsable del club. Para las mayores, en cambio, las que forman el equipo de competición, la exigencia es mayor porque tienen que intentar mantener el estado de forma, aunque sea complicado, aún sin saber si esta temporada van a poder volver a pisar el tapiz. Hay un ranking semanal en el que van sumando puntos según vayan cumpliendo los entrenamientos y los retos. Distintas herramientas con el único objetivo de que la motivación siga alta, pero siempre dentro de casa.

Futuro incierto

El futuro, como para todos, es incierto. De momento el mes de marzo ya lo pasarán, pero si en abril la situación se mantiene, son conscientes de que tendrán que buscar soluciones. Una es el ERTE para los entrenadores. Otra es intentar negociar con los padres las cuotas. Entienden que sin servicio muchos no quieran pagar, pero el club no puede mantener los gastos mensuales sin esos ingresos. "Es más, nosotros durante el año vamos ahorrando para pasar el verano, que no tenemos actividad pero tenemos que seguir pagando todo, como el alquiler de la nave donde entrenamos. Ahora vamos a tener seis meses de verano... y es muy difícil", expone.