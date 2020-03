Bon Iver dará un concierto en 2021 en A Coruña

Bon Iver, el proyecto musical dirigido por Justin Vernon, recalará en A Coruña el 29 de enero del próximo año. La cita ya figura en la página web del artista, que ha aprovechado el replanteamiento de su gira por el Covid-19 para incluir una cita en el Coliseum, cuya taquilla abrirá "en las próximas semanas". En el espacio, el cantautor estadounidense presentará i, i, un trabajo definido como un álbum de "folk de cámara", en el que no faltan sus arreglos electrónicos. Se trata del último disco del cantante, que toma el relevo a 22, A Million (2016), Bon Iver, Bon Iver (2011) y For Emma, Forever Ago (2008), completando una transición desde una tendencia más melódica y orgánica a una más sintética y marcada por la angustia.





It is with great care and empathy to all involved that we announce the rescheduling of the below tour dates in Europe and the UK to January 2021. pic.twitter.com/nF4vXAh6CX