"La mayoría de las llamadas al 010 son por desplazamientos y asistencia social"

¿Cómo ha afectado al servicio del 010 la declaración del estado de alarma?

Ya en los días previos, en los que se habían dictado normas por parte de la Xunta, se procedió a una reorganización del trabajo. En primer lugar se amplió el horario de atención mediante la modificación del de los días laborables y la inclusión del fin de semana, ya que solo estábamos los sábados por la mañana y ahora estamos hasta las ocho de la tarde y los domingos todo el día, al igual que los festivos.

¿Cuenta el servicio con más personal del habitual?

No, solo ha habido una reorganización para afrontar esas horas que no estábamos realizando y para mantener las distancias entre nosotros en el centro de trabajo, ya que se está estudiando la posibilidad de prestar el servicio mediante teletrabajo pero por el momento no ha sido posible. Ha habido que modificar los horarios y los puestos de trabajo para estar un poco más alejados.

¿Ha habido un aumento notable de las consultas de la ciudadanía?

Ha habido un aumento sustancial de las llamadas. El día 16, el primer lunes tras la declaración del estado de alarma, se atendieron 2.099 llamadas, pero muchas otras se perdieron porque no pudimos atenderlas, cuando un lunes ordinario podemos atender unas 1.800, aunque depende mucho de las épocas. Y seguimos notando ese aumento aunque ya pasados los días la gente está más informada y se ha calmado la situación.

¿Qué tipo de preguntas se hacen al 010 en estos días?

La tipología de las preguntas ha cambiado notablemente con respecto a un día ordinario, ya que parece que el mundo se ha paralizado un poco y que las prioridades han cambiado. Nuestras consultas habituales han decrecido y son la minoría, puesto que la gente se centra en informarse sobre las medidas del decreto del estado de alarma sobre los desplazamientos permitidos porque hay mucha casuística e intentamos informar lo mejor posible. Y también canalizamos las demandas de asistencia social, que se están coordinado con el dispositivo de voluntariado articulado por el Ayuntamiento, al que hubo una respuesta masiva. Hay mucha gente que no puede salir de casa por encontrarse en grupos de riesgo o de lo más diversas y que requieren de ayuda, como que le hagan la compra o le vayan a la farmacia. Lo que hacemos es canalizar estas peticiones hacia Servicios Sociales para que les dé salid. También hay muchas llamadas de personas que expresan su solidaridad de las más variadas formas, ya sea ofreciéndose como voluntaria u ofreciendo donaciones de mascarillas o productos hidroalcohólicos. El domingo hubo un llamamiento para solicitar termómetros sin contacto para el dispositivo de las personas sin techo en Riazor y hubo una respuesta muy grande.