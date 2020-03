Se supone que esta cuartilla es una columna de opinión pero no, esta vez no. Me voy a limitar a enumerar una serie de hechos.

Hecho nº 1. La falta de material de protección contra el coronavirus eleva la cifra de sanitarios contagiados a 5.400. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (es un hecho el que lo pone todo en mayúsculas), Fernando Simón, apunta que podrían haberse contagiado fuera de los centros hospitalarios (Fuente, diario El Mundo de hace tres días).

Hecho nº 2. La consejera valenciana de Sanidad Universal (es un hecho que su departamento se llama así), al ser preguntada en rueda de prensa acerca de si el elevado número de sanitarios contagiados puede deberse a la falta de material de protección, respondió diciendo de forma textual lo siguiente: "No. No necesariamente. Ya le he dicho que hay muchas fuentes de contagio. Puede ser que algún profesional se haya contagiado en el propio centro, no lo sé. Puede ser, pero son muchas las casuísticas" (Fuente: El País de hace tres días).

Hecho nº 3. La doctora Eva Maqueira, jefa de Cirugía Plástica y Reparadora del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ha sido destituida tras publicar en redes sociales un mensaje en el que criticaba por insuficientes las medidas de protección del personal sanitario impulsadas por el centro en el que trabaja. Lo que dijo la doctora Maqueira es lo siguiente: "He sido criticada y reprendida por mis mandos superiores por utilizar mascarilla quirúrgica desde hace una semana en mi actividad clínica diaria en el hospital, sobre todo en curas y consulta donde es físicamente imposible mantener la tan pregonada distancia de un metro". Las autoridades del hospital la acusaron de alarmismo. (fuente: El País de hace tres días).

Hecho nº 4. Al no contar con los equipos homologados de protección individual (EPI), los enfermeros (yo habría dicho enfermeras, pero da igual) del hospital de Getafe (Madrid) utilizan chubasqueros de plástico, bolsas de basura en los brazos y esparadrapos. Uno de ellos, de nombre Jesús, dice: "Los dos o tres primeros días con pacientes de Covid 19 tuvimos EPIS, pero desde hace 10 días, nada. Solo tenemos batas y mascarillas de papel, que no protegen nada" (fuente: diario El Mundo de hace tres días).

Hecho nº 5: La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), con representación en toda España, ha presentado una demanda contra el Ministerio de Sanidad ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Reclama lo que la OMS considera que los sanitarios necesitan para desempeñar su labor sin poner en riesgo su vida ante la pandemia de coronavirus (Fuente: El Mundo de anteayer).

Hecho nº 6. El ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Salvador Illa, es licenciado en Filosofía (Fuente: todas).