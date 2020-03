Fallece a los 80 años el crítico musical Julio Andrade Malde, "acérrimo defensor" de la OSG

El crítico musical Julio Andrade Malde, colaborador del diario LA OPINIÓN desde 2002, falleció ayer a los 80 años a causa del coronavirus. La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) lamentó ayer la pérdida de su "querido colaborador y amigo", un "acérrimo defensor del proyecto humano y artístico de la OSG", destacó el conjunto en un comunicado, en el que se sumó a las condolencias de otros compañeros del ámbito musical en Galicia, que destacaron los "conocimientos", el "criterio" y la "pasión" por la música y la OSG de Andrade Malde, un "hipercoruñés incombustible", en palabras del responsable de comunicación de la orquesta, Javier Vizoso, quien lo había recomendado a LA OPINIÓN dado que "era independiente, escribía bien y sabía de lo que hablaba", recuerda.

La Sinfónica trasladó su "profunda tristeza por la pérdida de alguien tan cercano" y su "frustración" por no poder dar de cerca su último adiós ni acompañar a la familia, debido a las restricciones en los velatorios. Como homenaje y despedida, la orquesta publicó ayer en redes sociales una grabación inédita en la que interpreta el tercer movimiento, una marcha fúnebre "austera", de la Tercera Sinfonía de "su admirado Beethoven", La Heroica, explica Vizoso. La OSG quiso también dedicar la grabación a "todas aquellas personas que han fallecido en las últimas semanas sin el calor y la compañía de sus seres queridos".

Nacido en A Coruña en 1939, Julio Andrade Malde se licenció en Derecho y desarrolló su labor profesional vinculado al Banco Pastor, lo que le llevó a residir en Buenos Aires y en París. Compaginó su trabajo con una activa faceta musical, que inició joven y en la que destacó como crítico musical en periódicos y en la revista especializada Scherzo. "En la Gran Enciclopedia Salvat, la parte dedicada a Brahms estaba escrita por él", recuerda Vizoso. También rememora ese apartado enciclopédico el cantante Antón de Santiago, quien destaca además un episodio que da muestra de la larga y versátil trayectoria musical de Andrade Malde: "Empezó joven en la música. En los años 70, en un local en la Cámara de Comercio, canté, acompañado al piano por Ramiro Cartelle, unos villancicos que había compuesto Julio".

"Era brahmsiano hasta la médula" y tenía "una cultura extraordinaria a la altura de su sensibilidad artística", sostiene el compositor y pianista Federico Mosquera Martínez. En una semblanza, se despide de Andrade Malde y le agradece su colaboración en su trayectoria y en la de muchos otros músicos.

El violinista de la OSG Florian Vlashi comparó ayer su ausencia con "un calderón como una catedral en el corazón de nuestra música". "La música en esta ciudad no era ni será la misma sin nobles caballeros como tú", se despidió Vlashi, apenado por no haber "cumplido la palabra de tocar el ballet" que Andrade Malde escribió "hace 60 años". Y lamentó no poder dejar flores en su "butaca vacía", en el palacio que acoge a la que era, según Vizoso, "su pasión, su otra familia".