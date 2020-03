Ambulancias jubiladas y sin servicio, durante los homenajes a los sanitarios

El homenaje diario que los vecinos desde sus balcones, los buses desde la calle y los vehículos de emergencias prestan a los sanitarios que combaten el coronavirus y también a las personas que, con su trabajo hacen que la población no esté desabastecida, introdujo el pasado sábado otra variable. Las ambulancias SASU, que prestan su servicio al 061, iniciaron su recorrido diario en O Parrote, para felicitar al empresario coruñés Amancio Ortega por su cumpleaños. Se les ocurrió la iniciativa "para agradecerle las donaciones", según relata José Manuel Santalla, miembro del comité de empresa. Aclara que las ambulancias que participaron en este homenaje y en los que, a diario hacen a las 20.00 horas, están ya jubiladas o que, en ese momento, no tienen ningún servicio. Recorren las calles no solo por los sanitarios sino también para alegrar a los niños, que los esperan en la ventana.