No más viajes en balde al supermercado

Ir al supermercado se ha convertido en uno de los grandes retos de la ciudadanía en los días de cuarentena. Y es que, a las precauciones para evitar contagios dentro y fuera de los locales y a las grandes compras para ahorrarse viajes se suma el problema del desabastecimiento.

Los productos se reponen día tras día, pero ya es frecuente entrar en la tienda y encontrarse con que, al final de la jornada, ya no queda papel higiénico, pañales, productos desinfectantes, alcohol o incluso alimentos básicos.

Un joven de Cuatro Caminos, Álvaro Lozano, ha invertido sus días de encierro en crear una web capaz de notificar a los usuarios la falta de stock en los supermercados de A Coruña, algo que evitará que más de uno realice un viaje en balde. "La idea es ayudar a prevenir los contagios evitando los desplazamientos innecesarios", explica el coruñés.

Lozano, de tan solo 19 años, cursa el FP de Desarrollo de Aplicaciones en el Instituto Liceo La Paz, y en una semana y media ha diseñado esta herramienta a la que todavía no ha bautizado y que ha dejado sorprendidos a sus maestros. "Siempre he tenido iniciativa a la hora de crear cosas, pero a este proyecto le he dedicado muchísimas horas porque sé que puede resultar muy útil para todos", afirma.

Su funcionamiento es simple: basta con entrar en el enlace supermercados.herokuapp.com „aunque en unos días cambiará a listasuper.es„ y revelar la ubicación para que la interfaz en forma de mapa muestre todos los supermercados cercanos con sus respectivas listas de productos. Tal y como cuenta su autor, el mantenimiento de la web depende de los propios usuarios, que serán los encargados de indicar qué stock falta en cada establecimiento. "Esa información quedará guardada y se compartirá al resto de personas que consulten la página", añade.

La web se encuentra en una etapa inicial, y todavía quedan muchos detalles que implementar, como por ejemplo que sean los propios supermercados los que indiquen qué productos se han agotado o que la información se actualice cada día. "Es útil para ser una web improvisada y hecha con poco presupuesto, pero tengo pensado mejorar muchos aspectos", comenta el joven, que añade que le gustaría que esta aplicación también sirviese para "impulsar el comercio local": "Si los dueños de las tiendas pequeñas que no aparecen en la base de datos me contactasen, podría crear una capa nueva con ellas y establecer búsquedas más específicas. Incluso se podría reutilizar la web en el futuro como un recurso de apoyo".

El germen de la idea de Lozano surgió en un grupo de WhatsApp conformado por los vecinos de Cuatro Caminos. Su hermano decidió crearlo cuando comenzó la cuarentena como una red de ayuda entre los residentes del barrio, y una de las ideas que se propuso fue la de utilizar un hashtag en Twitter para informar sobre los productos que faltaban en los comercios de la zona. "La cosa no cuajó porque la gente no participaba, y mi hermano me animó a crear una aplicación inspirada en esa idea. A partir de ahí diseñé la herramienta e hice realidad el proyecto desde casa", comenta. No es la primera herramienta diseñada por Lozano, y teniendo en cuenta su iniciativa y sus ganas por emprender no será la última. El joven coruñés tiene claras sus metas y, además de dedicarse a sus estudios, trabaja con Coruña Smart City en el diseño de una aplicación relacionada con BiciCoruña. "Me gustaría dedicarme al desarrollo de aplicaciones. Para ello tengo que sacar adelante mis proyectos, dar forma a mis ideas y crearme un nombre", concluye.