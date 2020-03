Una trabajadora del Santiago Apóstol da positivo en coronavirus

Una trabajadora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña, el antiguo Santiago Apóstol, ha dado positivo en coronavirus. Según fuentes del centro, la enfermedad de la empleada, que es una de las cuidadoras del centro, "se confirmó esta mañana" y a lo largo del día de hoy ya no acudió a trabajar. En el centro "no consta que nadie más esté infectado". La Consellería de Política Social, de la que depende el centro, no ha confirmado ni desmentido el caso al ser consultada por este diario.

Fuentes sindicales señalan que al inicio de la crisis el CAPD no disponía de material para prevenir infecciones, pero actualmente, aunque "no es abundante, como en ningún otro centro", los trabajadores han recibido mascarillas, guantes y batas. Las mismas fuentes señalan que por el momento hay "tranquilidad" entre el personal, pues el brote parece estar "mínimamente controlado". La presidenta del AMPA del Centro de Educación Especial María Mariño, próximo al CAPD, señala que no tiene constancia de que haya habido casos de infección entre los alumnos o los empleados del primer centro.

El secretario comarcal de la CIG, Eduardo Freire, señalaba ayer que su sindicato ha elevado "múltiples denuncias y quejas", así como un escrito a la Fiscalía, por la "falta de organización" por parte de la Xunta al proteger a los trabajadores de este sector, pues consideran que faltan "medidas, protocolos y formación".