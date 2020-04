Astérix, Obélix y el Coronavirus

No todos los que abandonan estos días el mundo de los vivos hay que cargarlos en la trágica cuenta del coronavirus, como tuvo que precisar la familia del dibujante francés Albert Uderzo. El creador, junto con el guionista René Goscinny, de las archifamosas aventuras de Astérix y Obélix falleció el 24 de marzo pasado en París a los 92 años de una crisis cardíaca. Hacía una década que había dejado de dibujar la serie porque, como él mismo reconocía, "ya no tenía mano para ello" y tuvo que confiar la tarea de seguir dando vida a los personajes salidos de su imaginación a Didier Conrad y a Jean-Yves Ferry, autores de los cuatro últimos álbumes. Los que fuimos fieles lectores de las divertidas historietas sobre la resistencia de la última aldea gala a la avasalladora colonización romana, estamos en deuda con Uderzo por los buenos ratos que nos ha hecho pasar los últimos sesenta años. Y lo que es más milagroso aun es que haya conseguido mantener el atractivo del relato en el largo periodo de tiempo que va desde mediada la década del sesenta del pasado siglo hasta la actualidad. Vamos, que como señalaba la clasificación moral de las películas durante la dictadura franquista era apta para todos los públicos. Eso explica el asombroso éxito editorial que se tradujo en 380 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Habrá quien lo achaque al atractivo dibujo de la personalidad de cada uno de los personajes imaginados, quien lo sitúe en unos diálogos plenos de sentido del humor, y quien lo referencie a la automática simpatía que provoca la ingeniosa lucha de los débiles para burlar e imponerse a los abusones que, en este caso, son las legiones romanas y el aparentemente invencible Julio César. Y todo eso, junto o por separado, podría ser un argumento válido, aunque, desde mi modesto punto de vista, habría que señalar también el hábil recurso de situar en la guerra de las Galias (aquella que tradujimos del latín durante el bachillerato) rasgos de carácter que cristalizaron muchos años después con la eclosión de los nacionalismos europeos. Y aun de los regionalismos y de los particularismos. En ese sentido, resultaron geniales los álbumes referidos a la puntualidad y a la obsesión por la limpieza de los suizos, las tazas de agua hervida (aún no se conocían las infusiones de té) que servían unas damas muy estiradas e insistentes en lo que luego sería Inglaterra, o las procesiones de druidas y los antecedentes de las corridas de toros en Hispania. Y no menos geniales también las diferencias del carácter comarcal que nos descubre un insólito Tour de France con continuas alusiones a la gran variedad de quesos y embutidos que ofrece el vecino país. Por cierto, que, en ese juego de anticipaciones históricas hay que reseñar la casualidad de que en uno de los últimos álbumes de la serie aparezca un malvado italiano campeón de carreras de carros que se llama Coronavirus. Y no debo de terminar este artículo sin hacer mención de la poción mágica que preparada por el druida Panorámix insuflaba una fuerza física extraordinaria a los galos resistentes. Algo parecido a eso, en forma de vacuna, necesitamos para vencer a la pandemia.