El 23 de mayo fue la fecha elegida por Andrea Pico y Unai Leceta para su boda en la Finca Montesqueiro. Cuando se decretó el estado de alarma ya habían repartido invitaciones a algunos de sus familiares y amigos. Ahora, de momento, permanecen guardadas. La fecha ha cambiado. "Lo fuimos viendo según pasó el tiempo. A día de hoy no sabemos si en mayo se podrá celebrar, por lo que decidimos adelantarnos y aplazarla", cuenta la novia.

La primera opción era diciembre, pero la suerte, a pesar de todo, les acompañó. "La chica que dejó la nueva fecha libre, el 19 de septiembre, es autónoma y tuvo que aplazarla hasta 2021 porque no podía afrontar el gasto de una boda", explica Andrea Pico, que también tiene su negocio cerrado, una clínica dental, aunque sigue formándose desde casa y actualizando sus redes sociales para mantener el contacto con los pacientes.

Confiesa, no obstante, que no fue una decisión fácil de tomar. "Al principio cuesta, pero se asimila. Tal y como está todo, lo mejor es cambiar de fecha", reflexiona. Lo decidió junto a su novio Unai Leceta al ver que, cada día, las noticias cambian. "Al principio, cuando dijeron que el estado de alarma eran quince días, era todo muy positivo. Pero luego ves que lo amplían, que no hay colegios y ves que mayo ya no queda tan lejos", razona.

Andrea Pico reconoce que "es un bajón por la incertidumbre", pero poco a poco va recuperando la ilusión. "No sé sabe qué va a pasar ni cuáles serán las restricciones cuando podamos salir. En una boda juntas a 200 personas así que a ver cómo evoluciona todo", resume.

En cuanto se decidieron por el 19 de septiembre, los novios llamaron a los proveedores y la iglesia de Liáns, donde se darán el sí, quiero, para reprogramar todo. "Nos costó contactar con el cura porque la iglesia estaba cerrada, pero pudimos confirmar por correo electrónico que tenían libre ese día", comenta.

No tuvieron tanta suerte con el fotógrafo. "El que teníamos contratado, no está disponible. Es una pena porque nos gustaba muchísimo, pero tendremos que buscar otro", indica.

La luna de miel también ha sufrido modificaciones, pero el destino se mantiene. "Nos iremos a Japón y Bali", desvela. Pico es consciente, sin embargo, de que también este ansiado viaje está en la cuerda floja por las posibles restricciones. "Ya veremos qué pasa y si se puede viajar para entonces", apunta optimista.