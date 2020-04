Los conciertos, compás de espera

El director del Coliseum, Javier Rodríguez, lo tiene muy claro: el sector cultural y del ocio ha sido el primero en caer en esta crisis sanitaria y será al que más le cueste recuperarse, sobre todo, en la parte de la industria que se dedica a la programación de grandes formatos, de espectáculos que son capaces de reunir a más de 8.000 personas en un solo recinto.

Tanto la Xunta, como el Concello, aseguran que son las autoridades sanitarias las que, ahora, marcan el ritmo. Serán ellas las que den el visto bueno al levantamiento del estado de alarma, las que aconsejen qué se puede hacer y qué no y las que dicten cuánto tiempo más será necesario quedarse en casa.

Fuentes municipales indican que mantienen la esperanza de que la situación vaya remitiendo y se puedan ir realizando escalonadamente los espectáculos ateniéndose a los nuevos requisitos, de modo que, en el aire quedan no solo los conciertos sino también citas como San Juan, el Noroeste o las fiestas de María Pita que, cada año, concentran a miles de personas en las calles, plazas y playas de la ciudad.

Fuentes de la Consellería de Cultura e Turismo explican que este "nuevo escenario que nadie podía prever" está cambiando el curso de sus planes, y les ha abocado a tomar nuevas decisiones. "Estamos en contacto con el sector con la finalidad de preservar la actividad y el empleo de las industrias culturales, garantizar en la medida del posible el cumplimiento de las programaciones previstas y estimular el consumo cultural al final del estado de alarma", explican fuentes de la Xunta, de modo que, actualmente, lo único que pueden hacer es "evaluar la situación derivada de la crisis sanitaria" y su evolución con el "objetivo de que, entre los programas en proceso de elaboración, se refuerce la orientación del Xacobeo 2021 como herramienta de recuperación económica y productiva del tejido propio". Hace casi dos meses, en una reunión entre la alcaldesa Inés Rey, y el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunciaron que habría un concierto en Riazor antes de que finalizase este año y abrían la puerta a otro más en 2021. Calculaban que el aforo sería de 20.000 personas por noche. Ese espectáculo, como otros de menor envergadura, esperan a que la situación se estabilice y se pueda volver a salir con normalidad.

Las actuaciones ya programadas se enfrentan a la decisión de cancelar o reprogramar, aunque son muy difíciles de tomar, ya que ambas implican la devolución del dinero a las personas que hayan comprado la entrada para la fecha inicial y, en el caso del aplazamiento, que ya no deseen acudir a la nueva propuesta.

"Mover un concierto no es difícil, el problema es que las giras se hacen concatenando fechas y esta alerta sanitaria lo cambia todo. No sabemos si un artista, al que hemos programado para una fecha, va a poder salir de su país de origen cuando se acerque el día del concierto o si va a poder entrar en el nuestro", describe Rodríguez, que preveía un año de llenos en el Coliseum y que, ahora, no sabe cuántas de las propuestas que tenía en su agenda hasta diciembre se podrán celebrar ni en qué condiciones.

Supone que, cuando se levante el estado de alarma, muchas familias verán las consecuencias de esta crisis y, algunas no tendrán trabajo o verán reducida su jornada y sus ingresos y, las que han perdido a alguien puede que no tengan ganas de asistir a ese concierto que tanta ilusión les hacía antes de la llegada del coronavirus.

Rodríguez confía en que los recintos más pequeños puedan retomar su actividad antes que los grandes, de modo que espera que la recuperación en el sector cultural empiece desde ahí, para seguir escalando.

La ausencia de una vacuna para combatir el coronavirus y que su contagio se produzca por contacto „y que sea necesario guardar una distancia de seguridad„ hace que los espectáculos con más aforo se vean más afectados. Hay otro factor invisible, también, que es el miedo y en qué estado estará la población cuando ya se permitan los actos masivos, "¿estarán ansiosos de participar o temerán al contagio?", se pregunta Rodríguez.