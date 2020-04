"Estamos desinfectando desde las siete de la mañana hasta las doce y cuarto de la noche"

La crisis causada por el coronavirus ha convertido a la Concejalía de Medio Ambiente en un departamento clave del Concello, ya que es responsable de numerosas tareas clave en la lucha contra los contagios. Su responsable, Esther Fontán, destaca la respuesta dada por funcionarios, empresas concesionarias y sus trabajadores por el esfuerzo desarrollado en su actuación cotidiana.

¿Es Medio Ambiente una de las concejalías que se enfrentan a un mayor reto por el coronavirus?

Esta concejalía está sufriendo de un modo especial los embates de esta pandemia, ya que nos toca gestionar servicios esenciales de seguridad e higiene como la recogida y tratamiento de residuos, por lo que no solo es un reto, sino que nos está exigiendo unas actuaciones para las que hay que reconocer que no estábamos preparados, como la avalancha de desinfecciones a la que estamos haciendo frente, así como trasladar protocolos de higiene y seguridad a todos aquellos que nos lo piden.

¿Ha sido necesario reorganizar la concejalía?

Sí, hemos tenido que centrarnos en lo que es realmente importante y urgente, por lo que departamentos que tenían una actividad más tranquila, como control de plagas, se han convertido con limpieza y recogida de residuos en la vanguardia de la concejalía, a los que los demás damos soporte.

¿Cómo afecta esta crisis a los contratos de servicios que debían entrar en vigor ahora?

El de suministro y mantenimiento de los contenedores de residuos ya está adjudicado y la nueva empresa, a pesar de que no ha podido sustituir los antiguos contenedores, se ha empleado en su desinfección y limpieza mucho más de lo que sería exigible por contrato, por lo que estoy muy satisfecha con su trabajo. Los nuevos contratos de limpieza viaria y recogida de residuos han quedado encima de la mesa, pero también tengo palabras de agradecimiento para las empresas que siguen prestando esos servicios, además de las de mantenimiento de los jardines y la planta de Nostián.

¿Habrá que esperar para que se inicien los nuevos contratos?

Se dice que en tiempos de zozobra no es conveniente hacer mudanzas, por lo que cuando salgamos de esto será el momento de volver a la normalidad. Contratación tiene todo preparado para que cuando vayamos saliendo todo esto empiece a funcionar.

Los trabajadores de la planta de Nostián están más expuestos al contagio al manipular residuos. ¿Cuál es su respuesta?

Es encomiable, no tengo más que palabras de reconocimiento hacia ellos, ya que han seguido desde el primer momento todas las instrucciones y su disponibilidad es absoluta. Se han adoptado todas las medidas posibles para evitar un posible contagio por exposición, ya que en el triaje de los residuos la separación manual ha desaparecido y solo es mecánica. No será óptima en sus resultados, pero para nosotros es prioritaria la salud de los trabajadores.

¿Hay cambios en el volumen de residuos que llegan ?

Es menor. El confinamiento está cambiando nuestros hábitos y se han reducido los residuos orgánicos e inorgánicos. Al no haber actividad comercial, el cristal y el cartón se han reducido también de una manera importante y no se están depositando residuos voluminosos en la calle, lo que agradecemos muchísimo. También se está respetando la norma de no dejar las bolsas en el suelo, por lo que A Coruña está respondiendo de una forma ejemplar sobre el depósito de los residuos y animo a que se siga así.

¿Hay problemas en los cementerios por el aumento de fallecimientos?

Afortunadamente no estamos teniendo unas cifras exageradas. Hay un repunte muy liviano con respecto al mismo mes de años anteriores. Las incineraciones en marzo de 2018 fueron 26 y hasta el jueves pasado fueron las mismas. No nos obsesionemos con imágenes que vemos en otras comunidades autónomas porque en A Coruña no se está dando esa situación, aunque la imagen que se ve en nuestros cementerios es muy dura para los funcionarios, ya que es duro ver los sepelios en estas condiciones y no estaban acostumbrados a verlas.

El comité de empresa de Cespa dice que hay tres trabajadores contagiados y que no se toman las medidas necesarias y la empresa dice que es solo uno.

Estoy en contacto con la empresa una media de dos a tres veces al día y me informó de que el trabajador contagiado padeció los primeros síntomas en su casa. Estoy convencida de que la empresa está poniendo todo de su parte para evitar los contagios y los datos que nos pasa así lo demuestran. Todas las empresas quieren dotarse de equipos de protección, pero el mercado está muy complicado para conseguirlos y existen algunos trabajos en los que se requieren de forma inexcusable mascarillas, como los de la planta de Nostián, mientras que la normativa no lo exige para la limpieza viaria y la recogida de basura. Pero aun así me consta el empeño de la empresa por conseguirlas. En estos momentos en los que toca arrimar el hombro generar polémica no es bueno porque se crea más intranquilidad en la población.

¿Participará su concejalía en el hospital de campaña que se prepara en Expocoruña?

Uno de los mayores trabajos que estamos haciendo es la desinfección de lugares muy frecuentados, como mercados, supermercados, colegios, escuelas infantiles, centros cívicos, instalaciones deportivas, entornos de centros de salud, de residencias, donde nos lo piden Cáritas y Padre Rubinos y el pabellón de Riazor donde se alojan los sin techo. Estamos haciendo una labor de apoyo allí donde nos lo piden que empieza a las siete de la mañana y termina a las doce y cuarto de la noche con tres equipos. Si el Sergas considera que nuestra ayuda es necesaria para desinfectar, aportar contenedores y váteres químicos o lo que sea necesario, no tiene más que descolgar el teléfono.