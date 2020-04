La encuesta a familias de escolares revela que un 30% no dispone de medios para conectarse a internet

Más de 6.200 usuarios han contestado la encuesta de la Confederación Galega de Asociacións de Nais e Pais de Centros Públicos (Confapa), que busca conocer la opinión y circunstancias de las familias de estudiantes durante el confinamiento. Según muestran las respuestas, casi un 30% de los encuestados, que corresponde a un 10% de la población gallega, no cuenta con internet en sus hogares que le permitan conectarse a las aulas virtuales. Además, un 37% no tiene estancia propia y casi el 63% no tiene ordenador propio, por lo que lo tiene que compartir con sus padres, algunos de los cuales deben teletrabajar.

La encuesta indica también que un 45% de los alumnos reciben nueva materia del curso, mientras que un 22% están siendo evaluados por sus profesores.

Confapa Galicia defiende, no obstante, que "no hay un rechazo social sobre el proceso de educación a distancia".