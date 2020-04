Investigación científica desde el salón

El físico larachés Adrián Costa lleva dos años en el departamento de Óptica y Fotónica cuántica la universidad escocesa de Strathclyde, en Glasgow. Allí realiza, como parte de su investigación de doctorado, un experimento con gases enfriados por láser hasta alcanzar temperaturas muy bajas que "sería uno de los pasos en el camino de un ordenador cuántico". Pero la pandemia del coronavirus ha forzado a su grupo de investigación a adoptar el teletrabajo, y a él a dejar el laboratorio.

Trabajar desde casa, explica Costa, limita las posibilidades de investigación científica en su rama, pues precisa de instalaciones con material muy especializado para realizar la parte experimental de su trabajo. Aunque ha podido traerse el monitor de su despacho, e incluso la silla, resulta imposible llevar un láser a un piso. Tampoco puede hacer las simulaciones desde un ordenador, como en otras ramas de la ciencia, pues, su experimento consiste precisamente en utilizar átomos fríos para simular problemas de física atómica relacionados con el magnetismo.

"Los átomos a esas temperaturas tan bajas se autoorganizan en estructuras" explica Costa "y eso nos permite utilizarlos para simular problemas como si fuera un ordenador. De hecho puede, "mejor que los ordenadores que tenemos ahora mismo", según afirma el investigador.

"Ahora me estoy encargando de cuestiones de teoría", señala el físico larachés, preparando para enviar a revistas científicas parte de la investigación que ha realizado hasta ahora y redactando algunos informes para la burocracia universitaria. Pero, "si esto se alaga unos meses, puede ser que no tenga tiempo para realizar un trabajo experimental propio", pues ha invertido hasta ahora el tiempo en diseñar y preparar el experimento, que por sus caracter´ísticas es "complejo, no algo que se pueda a poner a funcionar en dos meses".

Desde la universidad le han dado facilidades técnicas y materiales para trabajar desde casa, y ha establecido con su supervisor un programa de reuniones online para resolver dudas y mantener el ritmo de trabajo. "Hay colaboración en cada momento" señala.

Pero admite que, incluso en las cuestiones que puede realizar con un ordenador, le resulta "más complicado" ponerse a trabajar desde casa. "Antes llegaba al piso para comer, ver una serie o jugar a un videojuego" explica "pero ahora, tengo que convertir mi comedor en un sitio en el que voy a trabajar, y es un cambio que está a medio hacer".

Por el momento, todavía se encuentra conque empieza más tarde de lo planeado, o con que interrumpe la jornada para realizar tareas domésticas.

El coronavirus desde Escocia

En el grupo de investigación de Costa se encuentran miembros de varios países europeos, así como de la India y Nueva Zelanda. La expansión del coronavirus crea ansiedades adicionales para los que viven en el extranjero, y ven cómo la epidemia se extiende por sus países.

"Algún compañero francés pensaba en volver allí" explica Costa "pero en mi caso no puedo hacer nada. Volver me causaría bastantes problemas" tanto en cuanto a teletrabajar desde A Laracha como en lo referente a desplazarse de nuevo a Escocia.

Al físico larachés lo tranquiliza en parte que su familia viva en una aldea del su municipio natal, con lo que "pueden permitirse salir y trabajar en la leira, no es un cambio tan extremo como en las ciudades".

Pero también señala que su abuela, con más de 90 años, está en un grupo de riesgo, y que, al final, "estás a muchos kilómetros y no hay nada que puedas hacer" en caso de que un allegado se contagie.