Mascarillas solidarias a domicilio

Una máquina de coser del año 1984 y muchas ganas de ayudar. Eso ha sido lo único que la coruñesa Mari Carmen Sixto ha necesitado para aportar su granito de arena durante la crisis sanitaria. Sixto regenta el centro auditivo Todo Oído por las mañanas, pero por las tardes confecciona desde su salón decenas de mascarillas de tela que reparte entre sus vecinos, y que incluso ya ha enviado de forma solidaria a varias ciudades de España. "He distribuido gratuitamente más de cincuenta mascarillas a Salamanca, Vigo, Miño, Oviedo, Marín... Y también he repartido muchas por A Coruña", explica.

Todo empezó cuando vio un vídeo en internet en el que se explicaba cómo fabricar una mascarilla casera ante el actual desabastecimiento de material de protección. Como sus clientes acudían desprotegidos a su centro, Sixto decidió fabricar sus propios recursos con telas que guardaba en casa para repartirlas entre la clientela.

Sus diseños, elaborados con tejidos hidrófugos, poliéster o polipropileno, imitan a las mascarillas quirúrgicas de los hospitales: "Utilizo dos capas de tela, y entre ambas hay un hueco en el que se puede introducir un pañuelo que actúe como filtro o tercera capa. Ahora apenas me queda goma, así que pido a quien quiera aportar material que contacte conmigo", dice Sixto.

El Ministerio de Sanidad aclaró al comienzo de la crisis que las mascarillas quirúrgicas homologadas "ayudan a prevenir la transmisión del virus cuando las llevan las personas que están enfermas" y que "la población general sana no precisa del uso de mascarillas". En el caso de las de fabricación casera, cabe recordar que su eficacia no es la misma y que su uso no implica que no se deban tomar otras medidas de vital importancia, como lavarse manos, no tocarse la cara o mantener la distancia de seguridad entre personas. Pero son una alternativa para hacer desplazamientos de corta duración, como ir a la compra o a la farmacia, y frenan el desabastecimiento de las mascarillas que precisan el personal sanitario y las personas contagiadas con el Covid. "Llevar una mascarilla para salir a la calle, ir al súper o al médico puede ayudar a proteger a los mayores", señala Sixto.

La profesional coruñesa toma todo tipo de medidas preventivas en su clínica, situada en Fernández Latorre, y ha encontrado la forma de atender a muchos de sus clientes sin necesidad de que estos vayan al establecimiento. "Hacemos videollamadas para explicar cómo limpiar los audífonos en casa; aplazamos todas las citas que no eran urgentes y establecimos horarios para que las personas que sí que tienen que venir no coincidan en la clínica", cuenta.

Y es que ahora más que nunca sus clientes necesitan a Todo Oído, ya que es una de los pocos centros que continúan abiertas en la zona: "Todas las grandes cadenas han cerrado, pero la gente con problemas de oído necesita estar informada durante la cuarentena: también quieren escuchar la radio, oír las noticias, hablar por teléfono con sus familias... Nosotros tenemos que seguir ahí, ayudando en lo que podamos". Desde el Facebook de la negocio, Sixto ha organizado un concurso de artes plásticas con categorías para niños y a adultos para "amenizar el confinamiento". Los artistas podrán ganar desde entradas para el cine hasta una botella de licor o un diploma acreditativo.