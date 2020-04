¿Cómo acabará el curso en la UDC?

Con el objetivo de que nadie pierda el curso 2019-2020, la Universidade da Coruña (UDC) se adapta a la nueva realidad provocada por el coronavirus y prepara modificaciones para afrontar un final de curso todavía incierto.

Sin clases presenciales. Desde que se inició el estado de alarma el pasado 14 de marzo, la UDC adaptó sus clases, que se imparten de forma telemática, ante la imposibilidad de acudir a las facultades. De momento, la nueva prórroga finalizará el 26 de abril, pero la entidad académica ya ha informado a profesores y alumnos, a través de un comunicado, que la docencia, en lo que resta de curso, no será presencial. Para ello, se coordinará con el Sistema Universitario de Galicia y la Xunta.

Cambios. La Universidad procederá a realizar modificaciones en todas las guías docentes de las materias, teniendo en cuenta la situación actual. La próxima semana, publicará un documento con los cambios detallados.

Exámenes. De momento, no se ha concretado cómo va a acabar el curso. La UDC se pone de plazo el mes de abril para detallar los métodos y criterios de evaluación para este curso. Para ser "prudente", la Universidad esperará a ver cómo evoluciona la crisis sanitaria estos días para tomar una decisión, que se notificará antes de mayo. Existe la posibilidad de que las pruebas de evaluación se hagan a distancia. De esta forma se modificará el calendario académico, con nuevas fechas y métodos para prácticas curriculares, exámenes así como la realización y defensa de trabajos de fin de Grado y Máster. Sobre las prácticas curriculares externas, la UDC detalla que se considerarán realizadas siempre que se supere presencialmente un porcentaje mínimo de créditos que no puede ser inferior al 50%. Se prevén actividades alternativas no presenciales para compensar los créditos no realizados.

Problemas de conexión. Teniendo en cuenta que a partir de ahora todo se basa en la formación de forma telemática, la Universidad estudiará cómo ayudar a aquellos que no dispongan de ordenador o de conexión a internet en sus casas. Se están buscando soluciones "que se anunciarán en breve".