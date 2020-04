Una mano amiga en el barrio

Una compra en As Leiras no es solo pedir un trozo de pan o un kilo de fruta. Es una conversación sobre el mostrador, un intercambio de impresiones acerca de la vida o de las últimas novedades, que se comentan sin demasiada prisa mientras se despachan los productos. En los seis años que la tienda lleva en Os Mallos, María Vilar, la dueña, ha hecho más que clientes, amigos que conoce "por su nombre", y a los que escucha hablar "de cómo se sienten". Últimamente están "angustiados" por la pandemia, y los que pasan la cuarentena en solitario aprovechan las compras "para desahogarse", por lo que en el pequeño ultramarinos se han convertido, más si cabe, en una suerte de "psicólogos".

Ese "trato cercano" es lo que los clientes buscan estos días en los establecimientos de su barrio. En un momento en el que las aglomeraciones causan terror por el Covid-19, el pequeño comercio ha empezado a toparse con caras nuevas. En Casa del Río, situado en Zalaeta, aseguran que su clientela se ha "cuadriplicado" y que al usuario habitual se ha sumado otro "que no venía y que ahora pasa del súper". También en Ultramarinos Doris, en Monte Alto, han visto crecer sus ventas „pasando de las 150 a las 270 visitas al día„, así como La Tienda de Lino en Cuatro Caminos, para la que "desbordados es la palabra".

Lo que más cautiva al consumidor es el protocolo de higiene y el mayor control sobre el producto. "Aquí non deixamos que ninguén toque nada e por norma pasa pouca xente á tenda, así que lles dá máis confianza", explica la encargada de la Charcutería Frutería Panadería Chris, Encarnación Jorge.

Las menores colas también ayudan, y los pequeños favores. Un ejemplo es la ronda por quioscos y farmacias que suele realizar Casa del Río, para que sus usuarios más mayores recojan revistas y medicinas de paso que acuden a comprar.

La fruta y verdura es lo que más se pide a los locales, que deciden muchas veces echarse a la carretera para evitárselo a sus clientes. Es el caso de A Campiña, en Os Mallos, que acerca una vez por semana los pedidos a sus usuarios más dependientes, y que aguarda que la ciudad "recuerde y valore" al pequeño comercio cuando pase el Covid.

Javier González

Encargado de La Tienda de Lino (Cuatro Caminos)

"Mucha gente del barrio que antes no compraba aquí ahora sí lo hace"

En La Tienda de Lino, el Covid-19 ha tenido su reflejo en las ventas. Su dueño Javier González asegura que el número de pedidos "se ha

multiplicado",sobrepasando el centenar al día.En el local, tres personas los reparten "continuamente", e incluso reciben peticiones de Barcelona

y Madrid. El propio comercio anima a quedarse en casa a sus clientes, entre los que se encuentran "mucha gente del barrio que antes no compraba aquí" y que "ahora sí lo hace", por el "protocolo de pulverización con alcohol" de sus productos.La familiaridad, dicen, es otra de las causas. "Se fían de nuestro criterio y nosotros conocemos el suyo. Yo sé que al señor Ramón le gusta el jamón fino, y eso marca la diferencia".

Doris Quishpe

Responsable de Ultramarinos Doris (Monte Alto)

"Este periodo de cuarentena va a ser un empuje para el pequeño comercio"

Doris Quishpe llegó de Ecuador hace 20 años, y Monte Alto siempre le ha dispensado una "buena acogida". Pero en la cuarentena, indica, es si cabe mayor. "Se nota que los clientes que iban al supermercado ahora consumen más en nuestras tiendas. Antes venían al día unos 150, y ahora serán 270, y compran más cantidad", explica. Los huevos que adquiere cada semana "no llegan ni al viernes", y el vino, dice con humor, vuela desde el confinamiento. Sus clientes habituales, "los mayores", se quedan ahora en casa pero ha empezado a llegar "gente joven" que augura que "se mantendrá" tras el virus. "Esta cuarentena va a ser un empuje para el pequeño comercio", afirma.

María Vilar

Propietaria de As Leiras (Os Mallos)

"Hay más competencia porque los clientes comienzan a comprar 'online"

Los hijos y los nietos de los asiduos a As Leiras han empezado a descubrirla en Os Mallos. A su dueña María Vilarse le hace raro no conocer

sus rostros, pero les atiende con ese "trato cercano" que, apunta, no hay en una gran superficie. Los recluidos no pierden la ocasión de hablar

con ella para capear el aislamiento, aunque sus compras se han vuelto más "aleatorias". "Hay días que nome llega el pan y otros queme queda

todo. Los que antes se llevaban un kilo ahora cogen dos y lo congelan", indica. Cuando más notó el tirón fue la primera semana, pero "a partir

de ahí ya bajó bastante".La responsable acusa también la venta en línea, que "la gente ha comenzado a usar" y que genera "más competencia".

Jesús del Río

Dueño de Casa del Río (Zalaeta)

"A la gente mayor les compramos las medicinas para que las recojan aquí"

Los clientes más mayores han encontrado en Casa del Río un aliado. "Nos dejan peticiones para comprarles medicinas o un periódico y que

lo recojan aquí. Lo hacemos por ayudar", dicen desde el establecimiento. Su despegue hace apenas seis meses se ha visto avivado por el Covid, y hace días que el trajín es constante. Por las mañanas despachan y por la tarde reparten los pedidos, un servicio que han incorporado por la pandemia y que alcanza los 15 por día.Algunos los preparan para ese cliente que "ya no quiere parar" en la tienda, aunque "aquí como mucho hay dos personas". "La gente espera fuera, no hay la afluencia de los supermercados.Y si no tenemos algo, lo vamos a buscar".

Ángeles Bao

Dueña de Alimentación Ángeles (Os Rosales)

"La gente tiene miedo, viene porque el producto está menos tocado"

Para Ángeles Bao, la sugestión social es lo que ha encendido la mecha del pequeño comercio. Afirma que "la gente tiene miedo" y por eso se acerca a la tienda de proximidad, donde "el producto está menos tocado" y "no hay colas". El establecimiento que dirige en Os Rosales ha

ganado también en clientes mayores, porque "los hijos les dicen a sus madres que vengan a comprar aquí". Pero el repunte ha descuadrado a la propietaria, agobiada por la situación. "Lo estoy llevando fatal, porque trabajas más y tienes que dar muchas vueltas para encontrar algunos productos.Además, para que nosotros funcionemos la gente tiene que tener trabajo, y eso es lo que va a faltar", cuenta.

Encarnación Jorge

Responsable de Charcutería Chris (Elviña)

"Logo do coronavirus volverá todo ao de antes, ou peor pola crise"

O comercio de Encarnación Jorge eríxese nunha das urbanizacións do barrio de Elviña, integrada por "moita xente nova que chegaba á casa ola noite xa coa compra feita". Agora, coa maioría das tendas pechadas e as actividades a medio gas, a Charcutería Frutería Panadería Chris debuxouse para eses mozos coma unha opción. No seu local son todo luvas e máscaras, e iso, aseguran, xera "máis confianza" nos clientes. Porén,Jorge desconfía do impacto real que a corentena terá nos pequenos negocios, e opina que "logo do coronavirus volverá todo ao de antes, ou peor pola crise" económica

María Illanes

Encargada de A Campiña (Os Mallos)

"En la tienda de barrio se encuentran más cosas que en el supermercado"

Esos productos que desaparecen de las estanterías pueden encontrarse en el pequeño comercio. Lo afirma así María Illanes, para la que "en la

tienda de barrio se encuentran más cosas que en el súper". Su establecimiento, A Campiña, ha aumentado su facturación, especialmente en alimentos frescos, con "un 20%" más. Entre frutas y hortalizas notan un mayor número de clientes, sobre todo "gente joven", que ahora "cocina y está aprendiendo a comer" sano. Illanesse huele la recesión tras el Covid-19, pero se muestra optimista. "Tengo la esperanza de que la gente recuerde y valore que estemos aquí", dice.