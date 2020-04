Hacienda negocia con la UE dar más plazo a los planes Edusi, con 24 millones en el área

El Ministerio de Hacienda asegura que negocia con la Unión Europea la posibilidad de ampliar los plazos fijados para el desarrollo de los proyectos Edusi (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), que en el área coruñesa suman un total de 23,9 millones de euros. A Coruña, Arteixo y Culleredo, los tres ayuntamientos de la comarca con planes aprobados en esta estrategia europea, aseguran que continúan con la tramitación y el trabajo interno para sus proyectos y esperan a conocer si esta suspensión de plazos generalizada en España por el coronavirus se extenderá a iniciativas que provienen de la UE.

El Ministerio asegura que "ahora mismo se está negociando con Europa". Apunta que por el momento desconoce "cuál va a ser la programación final" para los tiempos que los ayuntamientos deberán cumplir en el desarrollo de sus estrategias de modo que no pierdan la financiación, procedente de los fondos Feder.

Los tres concellos del área coruñesa con propuesta Edusi aprobada confían en que no resulte necesario tener que pedir prórrogas para los plazos intermedios que se marcan para la tramitación y esperan que se les comunique si se amplían los periodos. A Coruña, con una financiación concedida de 15 millones de euros, apunta que "en estos momentos los plazos en los procedimientos que no sean de emergencia están paralizados por las disposiciones del estado de alarma". Asegura que esta suspensión "no impide que el Ayuntamiento siga trabajando en todas aquellas actividades relacionadas con los proyectos Eidus que implican trabajo interno", aunque señala que "las licitaciones sufrirán un retraso en todos los ayuntamientos por lo que, más allá de la interrupción de términos y plazos ya decretada, tal vez el Ministerio y las autoridades de la UE cambien las fechas de certificación, ya sea por propia iniciativa, ya por la de las entidades locales interesadas".

El Concello de Arteixo, con cinco millones de euros asignados, asegura también que trabaja con previsión en el desarrollo de su estrategia y que tiene en redacción proyectos. Apunta que la ejecución del plan "es a cinco años" y dispone de plazo "hasta 2023" para completarlo, por lo que "debería dar tiempo", aunque admite que esta paralización de la actividad por el coronavirus pudiese suponer que se incumpla alguno de los tiempos fijados. "Si exigieran el cumplimiento de algún plazo intermedio que no pudiéramos cumplir, pediríamos un aplazamiento. Pero en principio no", explica el Gobierno local arteixán.

El Ayuntamiento de Culleredo, con 3,9 millones de euros de fondos europeos para su estrategia, entiende que el aplazamiento "será con carácter general, dada además la suspensión de plazos decretada". "De todos modos, el Concello sigue trabajando en la tramitación del plan", garantiza.

Los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo, que consiguieron la adjudicación de fondos para sus planes Edusi en la segunda convocatoria, deben tener finalizada la ejecución de las iniciativas proyectadas en 2023. Culleredo, sin embargo, tendrá que completar el desarrollo de los proyectos un año antes, en 2022, ya que el ayuntamiento cullerdense consiguió en primera convocatoria la asignación de presupuesto para su estrategia.