Hace más de medio siglo que la Floristería Fina despacha rosas y tulipanes en el número 70 de la calle de la Torre. Se trata de una pequeña empresa familiar, que abrió sus puertas en 1969, y que no las había cerrado hasta el pasado mes de marzo. Su actual dueña Margarita Calviño, hija de la primera propietaria, tuvo que apagar las luces el 15 de marzo, apenas unas horas después de que se decretara el estado de alarma y se impusiera el confinamiento. "El sábado me dejaron trabajar, pero el domingo la Policía me dijo que me fuera a casa. Ha sido todo muy a lo loco, y no hemos podido ni avisar a los proveedores", denuncia.

En sus manos quedaron decenas de flores y plantas a las que no ha podido dar salida. Calcula que han sido 800 euros en material lo que ha tenido que "tirar a la basura", porque el suyo no es "como los zapatos y la ropa, que no les pasa nada", sino "mercancía perecedera". Las flores que había encargado con vistas al Día del Padre también acabaron en el contenedor. Justo en marzo, el mes en el que el sector aguarda "empezar a levantar el año" después de un inicio siempre flojo, llegó el "palo" del coronavirus, con el que el establecimiento celebrará este abril „algo de capa caída„ sus 51 años tras la caja.

"Nos ha cogido en un momento muy malo. Todo lo que tienen plantado los productores ya no sirve, y yo he tenido que llamar a dos proveedores para decirles que no me pasaran los pagarés a principios de este mes, porque no voy a poder hacerles frente", lamenta Calviño. Como muchos otros dueños de pequeñas empresas, la florista sigue acumulando facturas en el buzón, pero los ingresos continúan a cero. Con su negocio como única fuente de ganancias y una hipoteca a cuestas, la propietaria ya ha tenido que echar mano de sus ahorros, aunque ese colchón, advierte, tampoco es infinito.

"En el banco ya no me queda nada, he acabado con todo. Al del alquiler del local le diré que no puedo pagarle cuando llame", dice la dueña, que contaba como socio con su hijo Daniel Rodríguez. El cierre de la tienda le ha obligado a aplicarle un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras trata de hacer números para capear del mejor modo posible las pérdidas de la cuarentena. En cerca de 300 euros diarios, más de 8.000 en lo transcurrido desde el estado de alarma, cifra los ingresos que han caído de su bolsillo, y que, augura, tardarán en volver a asomar para sanear las cuentas.

La florista prevé que la pandemia se expandirá en el tiempo, y que "abril lo vamos a pasar en casa". Para su sector se trata de un drama por partida doble, especialmente en la zona de Monte Alto, donde muchos locales se encuentran ligados a nivel económico con el cementerio. Pero en el periodo de reclusión San Amaro está cerrado, y los velatorios, restringidos. "Si no pueden ir al entierro, no hay modo de que los amigos lleven flores, así que no llaman. Y a ver si la gente quiere seguir poniendo jardineras cuando esto termine", reflexiona.

En el camposanto, el negocio recuerda diligentemente con flores a alrededor de 200 familias, que podrán pasar, como el propio local, estrecheces tras el coronavirus. Claveles y petunias serán entonces "un lujo" prescindible, que presumiblemente agravarán la situación. La pequeña tienda de Calviño no está ligada a grandes eventos de hoteles „que "volverán a celebrarse", dice„ sino que es "un trabajo muy de gente con gente", y de algún colegio cuyo regreso a las clases presenciales es tan incierto como el futuro del propio Covid-19. El Calasanz Femenino, consumidor habitual de la Floristería Fina para decorar sus festejos, fue uno de los que tuvo que cancelar los encargos ya acordados, como los planeados por la Grande Obra de Atocha de cara a la Semana Santa.

Las consecuencias las compara la dueña con las de la crisis del año 2008, y considera incluso que pueden llegar a ser peor. "Yo creo que este año va a ser muy crudo. Nos recuperaremos a mediados del que viene, antes no", asegura. Con todo, no contempla "cerrar a loco" ni "tirar la toalla". "Haremos lo posible por salir de esta. Yo pienso seguir luchando", concluye.

Un apoyo en el Estado

Propietarias de pequeños negocios como Margarita Calviño consideran que el cese de las actividades no esenciales por parte del Estado se ha llevado acabo con improvisación, lo que ha incrementado el perjuicio para los establecimientos. Tampoco las ayudas anunciadas por el Gobierno para paliarlo les convencen. Piden más flexibilidad en los tributos, o su suspensión durante el periodo en el que no generen nada. "Los meses que estemos sin trabajar, el Estado debería hacerse cargo de los gastos, y suprimir los impuestos. Yo no me niego a realizar los pagos, pero no me puedo permitir facturas para las que no he ingresado", indica la florista.

La dueña reclama además que no se mida a todas las compañías con el mismo rasero, y que se preste más atención a los pequeños negocios en lugar de criminalizar al empresario. Asegura que "en este país" las grandes corporaciones son minoritarias, y que el grueso de la economía la soportan pymes y autónomos. Alude también a la distribución del gasto por parte del Gobierno, y considera que "si lo hay para otras cosas, tiene que haberlo" para más ayudas. "Los políticos tienen unos buenos sueldos, no trabajan por cuatro duros como los pequeños empresarios. Aquí se piensa que empresa es igual a dinero, pero no. Es igual a sacrificio", afirma.