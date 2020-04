Coronavirus en A Coruña | El Concello repartirá material didáctico a escolares sin acceso a recursos digitales

Las concejalías de Benestar Social y de Educación promueven de forma conjunta la campaña municipal Ninguén Atrás, por la cual, en la medida de lo posible, el Concello de A Coruña dotará de recursos escolares a los alumnos de cualquiera de los ciclos educativos cuyas familias tengan dificultades para acceder a material didáctico y a herramientas digitales durante el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus. Para ello, desde el martes se puede llamar al número de teléfono 981 184 294 y trasladar esa situación del dificultad al Ayuntamiento.

Para que se pueda dotar a las familias de material digital, el Concello deberá contar con un informe pertinente del departamento de Servicios Sociales que acredite la situación de vulnerabilidad de las personas demandantes. A través de este nuevo programa, las concejalías, en colaboración con los voluntarios, distribuirán las lecciones a los hogares o diverso material didáctico entre los niños que no disponen de internet y que hasta ahora no pudieron realizar sus tareas o que las hicieron con dificultad desde que no pueden ir al colegio.

Educación solicitará a los cuadros directivos de los colegios que les faciliten los datos de los familias para que los trabajadores del CMIX, que atenderán las llamadas, puedan coordinar los materiales y recursos y los repartan en los domicilios de los solicitantes.