"Necesitamos TIC para situaciones así, confío en que no se retrase el proyecto de Pedralonga"

Innovación, industria, empleo y consumo. Son las áreas que abarca la concejalía que dirige Eva Martínez Acón. Sobre parte de sus competencias recaen desde el comienzo de la cuarentena por el Covid-19 las mayores preocupaciones de parte de los sectores productivos de la ciudad y de las empresas. El futuro de los trabajadores está sujeto a incertidumbres que tendrán que traer consigo nuevas campañas o estrategias para la promoción y la estabilidad del empleo por parte de la administración municipal. Con la cautela como norma, Acón apuesta por la formación 'online' y por aprovechar la situación presente para implantar innovación en las empresas y que estas se adapten a nuevos escenarios digitales

Los campos sobre los que actúa su área tienen muchos motivos para la preocupación. ¿Qué hay que transmitirles?

Somos conscientes de que esta Concejalía va a ser clave en los próximos meses. La próxima semana tendremos ya un documento con una serie de medidas para mitigar por un lado el impacto económico provocado por el cese de la actividad y, por otra parte, relanzar la economía de la ciudad una vez recuperemos la estabilidad. La preocupación que más nos han trasladado los sectores es la necesidad de apuntalar a los autónomos, pymes y trabajadores; es decir, que los ERTE no se conviertan en ERE, que no cierren los negocios y que se mantenga el empleo, y que este, lógicamente, no se precarice.

¿Cómo generar o mantener el empleo, ante la situación que se avecina?

Primero hay que saber dónde habrá carencias y necesidades, sobre todo para saber hacia dónde hay que orientar la formación para el acceso al mercado laboral lo más pronto posible. El objetivo máximo de esta concejalía es tanto encontrar trabajo a quienes ahora están en situación de desempleo como formar a empresas y emprendedores para orientarlas y asesorarlas sobre nichos de mercado y oportunidades de viabilidad. Esto requiere un esfuerzo colectivo en el que la administración tiene que tener un papel muy activo.

¿Va a haber que retrasar o anular algunos planes previstos y poner en marcha otros con los que no se contaba?

Teníamos previsto en el presupuesto de este año un plan de consolidación de empresas que suponía una subvención de 160.000 euros para sufragar una cuota de autónomos hasta 3.000 euros, una medida ahora insuficiente por la situación por la que pasamos. Entendemos que tiene que haber un plan de choque para autónomos y pymes con el que se sufraguen cuotas de estos meses sin actividad o de merma importante de ingresos, se mantenga el empleo y se alivien los costes de las empresas. Hemos recuperado el programa Coruña Coopera porque el Ayuntamiento debe tener una parte activa en la inserción laboral de los colectivos más vulnerables.

¿En qué medidas será necesario doblegar esfuerzos?

Estamos trabajando en plataforma de formación online porque entendemos que hay que seguir garantizando la viabilidad de las empresas. Debemos reconducir la formación que teníamos preparada, especialmente ahora que hemos visto que más de 700 trabajadores han perdido el trabajo en el último mes en la ciudad. Y sobre todo, y este es buen momento, tenemos que implantar innovación en las empresas. Forzosamente hay que adaptarse a un entorno digital en el que esté garantizado el teletrabajo y el derecho a esa adaptación, que no deja de ser una manera de dar cobertura a la conciliación. No dejamos al margen el trabajo en los derechos del consumidor, ya que hemos tenido un número importante de consultas sobre cuotas que se siguen pagando en gimnasios o academias o sobre comercio electrónico por la suspensión de plazos de devolución.

Aunque el comercio pertenece a otra concejalía, es un servicio muy vinculado a su área. ¿Es muy pesimista el sector?

El comercio es el sector de referencia en la ciudad y mi concejalía y la de Diana Cabanas vamos a hacer un planteamiento conjunto para potenciar la digitalización. El comercio tiene que tener visibilidad en webs o en una plataforma común. Hay que darle una vuelta al planteamiento del comercio tradicional para promocionar el consumo local, el de cercanías, al comerciante que es tu vecino. Debemos estar preparados para que el comercio local ofrezca un servicio a domicilio.

Hace unos meses calificó la Ciudad de las TIC, el polo tecnológico de la Universidad en la fábrica de armas, como el proyecto más ambicioso de la ciudad en los últimos años. ¿Teme ahora su ralentización?

Confío en que, dado que necesitamos las TIC para comunicarnos y trabajar en situaciones como en las que estamos, no se ralentice el proyecto. Habrá un pequeño retraso en su fase de arranque, pero seguirá adelante.