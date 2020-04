Respostas ao confinamento desde unha cidade intelixente

Dunha forma sintética, poderíase dicir que as chamadas Smart Cities teñen como obxectivo poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas co obxectivo de lograr un desenvolvemento inclusivo, equilibrado e sostible, tanto dende o punto de vista ambiental, como económico e social. Isto significa que todos os grupos sociais deben ser incluídos e beneficiarios da tecnoloxía como medio para o seu desenvolvemento persoal e social. Tamén as persoas maiores.

No contexto dunha pandemia como a orixinada polo coronavirus, a Smart City é a mellor contorna para afrontar un confinamento non desexado e tratar de que este non se converta nun illamento. Sen entrar en detalles das vantaxes deste tipo de cidades, convén lembrar que a tecnoloxía debe estar accesible para poder gozar das mesmas. Pero cómpre lembrar que este acceso ten varias vertentes: en primeiro lugar, precísase dunha conexión física ás redes (mediante fibra, cable, sen fíos, 4G, ADSL, etcétera); en segundo lugar, cómpre contar con dispositivos que permitan o devandito acceso (computadores, teléfonos intelixentes, etcétera), así como co software (programas informáticos) necesario; finalmente, precísase dun coñecemento mínimo para o manexo de tales dispositivos. É dicir, son requisitos aparentemente accesibles para todo o mundo (especialmente baixo os ollos dos nativos dixitais), pero moi afastados das posibilidades dalgúns grupos, especialmente, das persoas que nas circunstancias actuais máis o necesitan: os maiores.

É certo que neste momento non se pode acometer coa urxencia precisa a tarefa de emendar os problemas de acceso á tecnoloxía e, con iso, aos beneficios da Smart City, pero convén lembralo e telo presente, como plan de actuación necesario e prioritario na formulación de futuras políticas públicas, se é que se pretende seguir fiel ao espírito da devandita cidade intelixente.

Aclarado este punto importante, é así mesmo conveniente resaltar algunhas das fortalezas que caracterizan A Coruña, como Smart City. O traballo feito con anterioridade dende as institucións locais ten dado os seus froitos, sendo de gran utilidade nun momento no que a urxencia impera. Os esforzos por situar a esta cidade na contorna do espazo coñecido como Smart City foron esenciais para atopar certos apoios no momento de afrontar o illamento. Non só porque a cidade está en disposición de ofrecer servizos de telecomunicacións ou que conte cunha administración electrónica aceptable, senón tamén porque que no ánimo deste tipo de espazos urbanos atópase o poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas, dito doutra maneira, fomentar que a cidade sexa un espazo inclusivo, onde cada persoa e grupo social poida desenvolver as súas capacidades. O espazo das Smart Cities vai máis alá dunha aposta pola innovación e a tecnoloxía, trátase dunha aposta pola cidadanía e polas persoas.

A equipa de voluntariado, que na Coruña se puxo a disposición en tempo récord, é unha mostra de dito sentimento de grupo, de apoio ao colectivo, como vía para o progreso conxunto. A nivel individual existen múltiples exemplos, dos cales se podería elixir o dos profesionais sanitarios, que abandonaron a súa xubilación para apoiar os seus compañeiros e concidadáns, sabedores do risco que iso comporta.

O tecido empresarial da Coruña estivo tamén á altura que a cidade merece. Cómpre destacar a posta a disposición e as achegas, mediante doazóns, realizadas por empresas de diferentes sectores tal como recolleron os medios de comunicación. Tamén hai que recalcar as achegas efectuadas por doantes anónimos. O mesmo que se apunta na Coruña sucedeu no resto de Galicia e en España.

Sabemos que, como cidade, temos moitos retos por diante e que este é un momento para demostrar que seguimos no ronsel de funcionar como grupo, con cohesión e sen deixar a ninguén atrás. É tempo de demostrar que somos unha Smart City ao servizo das persoas e que a crise social, que será máis visible segundo a sanitaria vaia diminuíndo, vai ser afrontada como grupo. Que seguimos buscando un desenvolvemento ambiental, económico e social sostible e que a cidade se compromete a prol da consecución dun traballo decente para todos, especialmente para os que sempre tiveron máis dificultades en acceder ao mesmo (por exemplo, xente nova, mulleres, persoas con discapacidade, etcétera), en evitar a pobreza, minimizar o risco de exclusión e evitar desigualdades, en lograr a igualdade de xénero, en facilitar o acceso á tecnoloxía, gozar dun aire limpo e dunha contorna ambiental saudable, tanto no ámbito mariño como terrestre, garantir o acceso á educación, á auga, a enerxía e ao transporte sostible, fomentar unha cultura sostible, de consumo responsable, así como unhas institucións xustas con sistemas de gobernanza que garantan a participación cidadá, a paz e a xustiza. En fin, seguir na liña marcada por Nacións Unidas cando formulou os dezasete Obxectivos para o Desenvolvemento Sostible, ou Axenda 2030 asumida pola Unión Europea.

Recordo neste momento algúns dos interesantes traballos de dous economistas coruñeses, os doutores Fernando González-Laxe e Xosé Picatoste, ambos os dous profesores da Universidade da Coruña, que puxeron reiteradamente o acento na necesidade de elaboración de políticas públicas inclusivas. En concreto, o seu traballo titulado Economic environment and health care coverage: Analysis of social acceptance of access restrictive policies applied in Spain in the context of economic crisis ( Contorna económica e cobertura sanitaria: análise da aceptación social das políticas restritivas de acceso aplicadas en España no contexto de crise económica), publicado en 2018 nunha das máis prestixiosas revistas científicas do mundo, Journal of Cleaner Production, onde se anticipaban a esta situación, sinalando a importancia da política sanitaria e da medicina preventiva para o desenvolvemento sostible, ou outro traballo destes mesmos autores, titulado Sustainable development, poverty, and risk of exclusion for young people in the European Union: The Case of NEETs ( Desenvolvemento sostible, pobreza e risco de exclusión para a xente moza na Unión Europea: o caso dos Ninis), publicado noutra das revistas con maior proxección internacional no ámbito científico, Sustainability, onde alertaban da importancia do traballo decente para a mocidade como medio para a sustentabilidade social. Agora sería un bo momento para reler estes e outros traballos que xa alertaron da necesidade de actuacións conxuntas para o logro do progreso e o desenvolvemento sostible.