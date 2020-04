"Somos un engranaje más de una rueda muy grande y dependemos de lo que hagan los demás"

En la fábrica Vingraf MTC Soluciones la actividad volvió ayer de forma "rara", según explica el gerente de la compañía, Javier Vila. Su problema, ahora, más que la falta de trabajo es el abastecimiento de los materiales con los que elaboran sus encargos, porque, actualmente, son de los más demandados. Trabajan con plásticos y metacrilatos y uno de sus últimos pedidos fue para una empresa que, después, surtió al Sergas de mamparas de protección. "No nos queda más remedio que volver a empezar y luchar por lo poco que queda. Somos una empresa pequeña y dependemos también de lo que hagan los grandes del sector, porque nosotros somos un engranaje más de una rueda muy grande", comenta, ya que parte del material que necesitan para elaborar sus productos procede de China y, en la actualidad, no surte a sus proveedores. "Ahora mismo tenemos un pequeño stock, pero ciertos grosores de metacrilato, a nivel de Europa están bastante difíciles de conseguir porque hay mucha demanda y van bajo pedido. Hay gente que hasta noviembre o diciembre no podrá servir porque no tiene material", describe Vila, que ha tenido que reorganizar a sus empleados. El cierre de las actividades no esenciales les afectó también a la hora de retomar la actividad, ya que en este primer día de vuelta al trabajo, han tenido que ver en qué punto se habían quedado los demás. "Antes entraban pedidos y te ponías a parametrizar, organizar y a presupuestar y te llevaba todo el día, ahora la cosa está muy tranquila, pero es lo que nos toca", resume Vila, que pide ayudas para los pequeños empresarios que, tras haber parado quince o más días, tienen que hacer frente a gastos fijos de alquiler y suministros para poder sacar su negocio a flote.