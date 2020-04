A Coruña, un mes confinada

Se vaciaron las calles y se llenaron las listas de voluntarios deseando ayudar a los mayores y a aquellos que no podían moverse para hacer su confinamiento un poco más llevadero, y plantarle así cara al coronavirus desde el activismo. En tan solo unas horas, tras el anuncio del decreto de alarma „el primero de quince días, después vinieron más„ el Concello contaba con 500 personas, mil manos, dispuestas a llevar comida, a hacer recados, a ir a la farmacia y a visitar a aquellos para los que la cuarentena significa algo más que quedarse en casa esperando a que se acabe el día.

Se cerraron los parques y las playas y los más pequeños se vieron obligados a ver su infancia pasar desde la ventana, con suerte, algunos pudieron ver a los coches de la Policía Local diciéndoles que lo estaban haciendo genial, que eran "unos campeones" y que siguiesen portándose así de bien, porque ya quedaba menos para volver al colegio. Para entonces, nadie sabía, pero muchos imaginaban, siguiendo el ejemplo de Italia y de China, que el confinamiento no iba a ser cosa de quince días, después vinieron otros quince, más restrictivos, con la paralización de las actividades no esenciales y quedan, al menos, otros quince más, tampoco los últimos, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá una prórroga más al Congreso de los Diputados, para extender la cuarentena, al menos, hasta el 11 de mayo.

Se quedaron los coches aparcados en casa y las calles amanecieron casi desnudas de tráfico, también los parques y el paseo, sin niños ni runners, y empezaron a pasar los vehículos de la Unidad Militar de Emergencias, porque en este mes ha cambiado mucho la ciudad. Se parece más a un 1 de enero que se repite una y otra vez, con las terrazas recogidas y los negocios cerrados, solo que al día siguiente, no habrá que sacudirse la resaca y seguir con la rutina, porque volverán a estar igual, como si, otra vez, perdiese el Deportivo un partido importante y todo el mundo se metiese en casa, porque nadie tiene ganas de fiesta y no hay nada que celebrar.

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, asegura que el confinamiento está cambiando los hábitos de la ciudad. "Se han reducido los residuos orgánicos e inorgánicos. Al no haber actividad comercial, el cristal y el cartón se han reducido también de una manera importante y no se están depositando residuos voluminosos en la calle", explicaba en una entrevista en este diario, en la que recalcaba que, durante este periodo, el Concello estaba desinfectando equipamientos desde "las siete de la mañana" hasta pasada la medianoche.

En este periodo, en el que la ciudad se tuvo que preparar para combatir a un enemigo invisible, se tomaron medidas excepcionales, como suspender la ORA o abrir un albergue para las personas que no tienen hogar y que, de este modo, están cuidados y alimentados por si, en algún momento hay un contagio, para que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para superar la enfermedad.

El tráfico se redujo, según explicaron fuentes de la Policía Local, al ritmo de un domingo, todavía menos en estos últimos quince días, en los que solo estaban permitidas las actividades esenciales. La avenida de Alfonso Molina soportó en la segunda quincena de marzo, desde la entrada en vigor del estado de alarma, un 76,28% menos de vehículos en dirección entrada a la ciudad respecto a los primeros quince días del mes anterior, un porcentaje similar al experimentado en la ronda de Outeiro y también en la avenida de Arteixo, todas ellas con una pérdida de tráfico superior al 76%.

El aeropuerto de Alvedro también se ha tenido que enfrentar a la crisis del coronavirus y a que sus estadísticas rompan la tendencia alcista y caigan en picado, como las de sus competidores. La temporada de verano está, nunca mejor dicho, en el aire, a la espera de la evolución del coronavirus y de lo que dicte el Estado al respecto. El confinamiento y el casi cierre del aeropuerto deja en segundo plano los desvíos y las mejoras en la aproximación a la pista.

No solo la actividad comercial y el tráfico se vieron afectados durante este primer mes de confinamiento. Estampas como las de La Solana, con sus sombrillas y las instalaciones atestadas, el ir y venir de bicicletas, buses urbanos en los que no cabe un alfiler o los planes a medio hacer para el verano y San Juan se han quedado anotados en la página del 15 de marzo, esperando a que todo vuelva a la normalidad. Mientras, los que no se pueden permitir parar han intentado adaptarse a la situación y protegerse como han podido. Hay mamparas en los centros sanitarios, en los supermercados y estancos, y la vida sigue para los transportistas que no se pueden unir al #yomequedoencasa porque si ellos paran, hay desabastecimiento en las tiendas.

Con toda esta situación, donde evitar el contacto con los demás es sinónimo de proteger y protegerse, hubo quien se saltó las normas, quien salió a pasear al perro más veces de las recomendadas, quien se quiso esconder de los agentes cuando había salido a correr... Algunos no solo recibieron una multa sino que fueron arrestados.

Esta pandemia ha dejado mucho más que imágenes insólitas, también un hospital de campaña sin estrenar en Expocoruña y, ayer, tres muertos más en las instalaciones del Chuac.