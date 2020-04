Coronavirus en A Coruña | La crisis del Covid hiere el precio de la vivienda

El sector inmobiliario prevé que la crisis del coronavirus, y la convulsión económica subsiguiente, detengan la tendencia alcista en el precio de las viviendas coruñesas de los últimos años. Para algunos profesionales, también supondrá caídas del diez o quince por ciento en los precios, si bien el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, considera que los efectos de la crisis no pueden evaluarse por el momento y que, aunque pueda suponer un descenso en la vivienda usada, no afectará a la nueva.

Iglesias señala que la oferta de vivienda de nueva construcción a la venta está "en mínimos históricos" en Galicia, y añade que la situación es "incluso más" acusada en A Coruña, algo que achaca a la paralización de las licencias con el anterior Gobierno local, pero que el Ejecutivo siempre negó. En su opinión, la obra nueva "no subirá, pero tampoco va a bajar" en el corto plazo, esto es, hasta el mes de junio. En los pisos de segunda mano prevé una bajada "que no será generalizada, sino puntual" y que dependerá de las circunstancias de los vendedores.

Iglesias insiste en la prudencia a la hora de evaluar el impacto del Covid en su sector, y recuerda que por el momento no hay datos, ya que las compraventas están paradas. Las que se escrituren en la segunda quincena de mayo, si se reanuda la actividad, todavía corresponderán a ventas de antes del confinamiento.

Las inmobiliarias coruñesas, en cambio, tienden a pensar que habrá descensos. Mirko Sanhueza, de Urbeko Inmobiliaria, cree que se corregirá la tendencia al alza en los últimos años y vendrá una bajada, "violenta o paulatina", que dependerá de barrios y zonas pero llegará al diez por ciento o incluso lo sobrepasará. "La gente que no ha podido vender y tenga necesidad rebajará un quince por ciento o un poquito más" opina.

Considera que ya se ven bajadas en el precio de viviendas en los portales online, "inclusive en obra nueva" como pisos puestos a la venta en la zona de Cuatro Caminos en los que se aprecia "una bajada importante". El ajuste supondrá una cierta "normalidad" ya que el mercado estaba "un poco sobrevalorado". Entre los factores, señala Sanhueza, están que disminuirá la demanda de compra y que las muertes provocadas por el coronavirus generarán un aumento de la oferta, debido a pisos recibidos en herencia que los beneficiarios pondrán a la venta.

Ariel González, que señala que lleva desde 2008 en su oficina de InmoAtuel en la zona de Os Mallos, considera que actualmente no se pueden conocer datos exactos del cambio en los precios por la paralización del mercado: "cuando se pueda levantar la persiana es cuando se va a saber". Pero, basándose en su experiencia en el sector, prevé descensos significativos en los precios, de "un quince por ciento como mínimo; un piso de 100.000 euros va a tener que venderse por 85.000". Los precios en la ciudad, calcula, llegarán al nivel de 2016, "por lo menos".

El factor más importante, en su opinión, será la pérdida de ingresos derivada de la pandemia, que dejará a muchos sin opciones para acceder a una hipoteca. "El que tenía 7.000 euros ahorrados" al principio de la crisis, señala, "va a tener 1.000", y las personas con escasos ingresos ahorran lentamente. "La gente va a tener miedo, no va a tener el 20% ahorrado para acceder a la hipoteca, no va a tener el contrato de trabajo que tenía", resume.

Si bien no va a haber compradores con hipoteca en opinión de González, todavía quedarán los que tengan dinero y puedan pagar a tocateja. Pero ese, cree, será otro factor que deprimirá los precios, porque el que paga en efectivo "va a regatear a tope".

González también considera que la situación del mercado será muy diferente dependiendo de la parte de la ciudad. En zonas como la plaza de Pontevedra o Cuatro Caminos "no va a afectar en nada", porque seguirán estando demandadas por compradores con nivel adquisitivo alto. Pero sí que habrá caídas en Os Mallos, en O Ventorrillo o en el Barrio de las Flores, zonas en las que la gente "no compra para invertir" sino para vivir.

Desde Atlántico Inmobiliaria no quieren aventurar cifras, aunque fuentes de la empresa señalan que en términos generales "es muy previsible que bajen los precios por el parón en la economía", pues uno de los sectores a los que más afectan las crisis es al inmobiliario. Aunque por el momento "ha pasado muy poco tiempo" y no es posible "dar una opinión formada", ya que no se están realizando transacciones y la actividad está parada, que el precio de los pisos va a bajar es "prácticamente seguro".

Sin embargo, desde la inmobiliaria consideran que este descenso no afectará a la ciudad de A Coruña, al menos con tanta fuerza. Sí que "habrá una estabilización con respecto a los últimos dos años , en los que la tendencia sería al alza", pero en el núcleo urbano los precios "se estancarán" más que descender.